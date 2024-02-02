Haluk Levent: Telefonumu getirene menemen yapacağım
Ünlü sanatçı Haluk Levent, Amerika’ya giderken telefonunu arabasında unuttu. Bir sonraki uçakla ABD’ye gelecek olanlara seslenen Haluk Levent, telefonunu getiren kişiyi konserinden misafir edip üzerine menemen yapacağını aktardı.
New York'taki konseri için ABD'ye uçmadan önce İstanbul'da havalimanında check-in işlemini yaptıktan sonra telefonunu arabasında unuttuğunu fark eden sanatçı Haluk Levent, şoförünün de evine gitmiş olması nedeniyle telefonuna ulaşamadı.
Konseri iptal etmemek için telefonsuz uçağa binen Levent, yanındaki Bülent Çeçen'in telefonundan Twitter hesabına girdi ve yardım çağrısında bulundu.
TELEFONU GETİRENE MENEMEN
Sanatçının Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:
"Arkadaşlar iki saat önce başıma bir olay geldi sizinle paylaşmak istedim. Bu akşam New York konserim var. Ve ben havalimanında check-in işlemimi yaptıktan sonra yanımda telefonumun olmadığını fark ettim. Arabamda kalmış. Ve şoförüm de fark etmemiş olacak ki o da evine gitmiş. Konseri iptal etmemek için telefonsuz uçmak zorunda kaldım. Bu tweet'i yan koltuğumda oturan sevgili Bülent Çeçen sayesinde yazıyorum.
Kısaca bugün hiç kimse bana ulaşamayabilir. Bugün THY 15.10 uçağı ile New York'a uçacak bir yolcu varsa ve bu tweet'i okuyorsa buraya yazsın ona ulaşayım telefonumu getirsin isterim. Hatta bu akşam konserimin misafiri olsun. Hatta ona menemen yapayım."
Arkadaşlar 2 saat önce başıma bir olay geldi sizinle paylaşmak istedim.— Haluk Levent (@haluklevent) February 2, 2024
Bu akşam New York konserim var. Ve ben havalimanında check-in işlemimi yaptıktan sonra yanımda telefonumun olmadığını farkettim.
Arabamda kalmış.
Ve şöförüm de farketmemiş olacak ki o da evine gitmiş.
Konseri…
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