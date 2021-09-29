Haluk Levent televizyon programı yapacak: Programın formatı ne olacak?
Üniversiteli öğrencilere yardımda bulunacaklarını açıklayan AHBAP Derneği'nin Başkanı ve müzisyen Haluk Levent televizyon programı yapmaya hazırlandığını duyurdu.
Son dönemde sivil toplum çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren AHBAP (Anadolu Halk ve Barış Platformu) Derneği'nin Başkanı ve müzisyen Haluk Levent, bu kez SMA hastası çocuklar için düğmeye bastı.
Yardım için bir televizyon programı yapmaya hazırlandığını duyuran Levent, her hafta bir SMA'lı çocuğun tedavi kampanyasını bitirmeyi amaçladığını belirtti.
SMA’LI ÇOCUKLARIN KAMPANYALARINI BİTİRMEYE ÇALIŞACAK
Konuyla ilgili haberi Twitter hesabından duyuran ünlü şarkıcı, "SMA’lı çocukların annelerine bir gelişmeyi haber edeyim. Bir TV programı yapmaya karar verdim ve bir kanalla anlaştım. Program müzik ve yardımlarla ilgili olacak ve her hafta bir SMA’lı çocuğumuzun da kampanyasını bitirmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı. Haluk Levent, sözlerini, "Bence başaracağız..." şeklinde noktaladı.
AHBAP’TAN ÖĞRENCİLERE DESTEK
Levent, geçtiğimiz günlerde de yüksek kira ve yurt fiyatları nedeniyle barınma problemi yaşayan üniversitelilere yardım edeceklerini duyurmuştu.
Şarkıcı, Twitter hesabından yayınladığı gönderide, "Üniversiteli kardeşlerim... Kaldığınız evin kirasını ödemekte zorlanıyorsanız, geçici olarak kaldığınız yer ekonomik durumunuzu zorluyorsa, kaldığınız yurt pahalı ise AHBAP Derneği'ne başvuran ilk etapta 500 öğrenciye 6'şar bin TL ödeyeceğiz." İfadelerine yer vermişti.
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