Haluk Levent’in 12 saatlik rekor konseri beyaz perdede

Yayınlanma: 24.09.2024 - 14:27

Güncelleme: 24.09.2024 - 14:27

Rock müziğin sevilen ismi Haluk Levent’in 2004 yılında Trakya’da gerçekleştirdiği 12 saatlik rekor konseri, sinema filmine dönüşüyor.

Usta yönetmen Ömer Faruk Sorak’ın rejisiyle hayata geçirilecek olan film, KEM Yapım’ın en önemli projelerinden biri olarak izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Müzik ve mücadele dolu bu etkileyici hikaye, Haluk Levent’in unutulmaz performansını ve müzik kariyerindeki önemli dönüm noktalarını beyaz perdeye taşıyacak.

Haluk Levent’in hem müzikseverler hem de Trakya bölgesi için özel bir anlam taşıyan bu konseri, tam 12 saat sürmesiyle bir dönemin hafızalarına kazınmıştı. Film, Haluk Levent’in kariyerinde önemli bir yer tutan bu tarihi anı yeniden canlandırarak, izleyicilere nostalji dolu anlar yaşatacak.