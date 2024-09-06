Haluk Levent'in hayatı 'komedi' oluyor: 'Yollarda Vururum Seni' için hazırlıklar başladı
AHBAP Derneği kurucusu, ünlü sanatçı Haluk Levent’in yaşamını anlatacak olan “Yollarda Vururum Seni” adlı filmin hazırlıklarına başlanıldı. KEM Yapım'ın üstleneceği bu projede, Haluk Levent’in gençliğini canlandıracak oyuncu arayışına başlandı.
Ünlü sanatçı Haluk Levent’in yaşamından bir kesiti komedi türünde anlatacak olan “Yollarda Vururum Seni” adlı filmin hazırlıkları başladı.
Yapımcılığını KEM yapım‘ın üstleneceği bu projede, Haluk Levent’in gençliğini canlandıracak oyuncu arayışına başlandı.
KEM YAPIM’ın yapımcılığında hayata geçecek olan bu film, Haluk Levent’in renkli yaşamını ve gençlik yıllarını mizahi bir dille beyaz perdeye taşıyacak.
Senaryosuyla dikkat çekecek olan yapım, Levent’in enerjik ve keyifli kişiliğini izleyicilere eğlenceli bir şekilde sunmayı amaçlıyor.
OYUNCU ARAYIŞI BAŞLADI
Filmde Haluk Levent’in gençliğini canlandıracak oyuncunun seçimi, projenin başarısı için büyük önem taşıyor.
Bu sebeple, Levent’e benzer bir fiziksel ve ruhsal özelliklere sahip yetenekli bir oyuncu arayışına başlandı.
Yapım ekibi, filmin çekimlerine başlamadan önce bu özel rol için doğru oyuncuyu bulmak için titiz bir değerlendirme süreci yürütüyor. Gelişmeler, yakında kamuoyu ile paylaşılacak.
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