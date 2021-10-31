'Haluk Levent'le Yeniden' programının ilk bölüm tarihi belli oldu
Ünlü sanatçı ve Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, geçtiğimiz günlerde TV programı yapacağını duyurmuş, programdan ilk tanıtım da yayınlanmıştı. Star TV ile anlaştığı öğrenilen ünlü sanatçının programının yayınlanacağı tarih de belli oldu.
Kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunan ünlü sanatçı Haluk Levent, ilk kez bir televizyon programıyla kamera karşısına geçerek milyonların sesi olmaya hazırlanıyor.
Global Medya & Poll Production yapımcılığında hazırlanacak 'Haluk Levent’le Yeniden'de yardıma ihtiyacı olanlar ve yardım severler bu programda bir araya gelecek. Gerçek yaşam hikayelerinin ekrana geleceği programın sunucusu Haluk Levent de sürprizleriyle çok konuşulacak.
Yakında Star TV ekranlarında seyircilerle buluşacak Haluk Levent'le ''Yeniden'' programının ilk bölüm tarihi açıklandı.
Star TV, yeni program Haluk Levent’le Yeniden ilk bölümünün 4 Kasım Perşembe günü ekranlarda olacağını duyurdu.
"HEM MÜZİK VAR HEM SOHBET"
Ünlü sanatçı, programının ilk tanıtımını 2 Ekim'de şu sözlerle paylaşmıştı:
"Hem müzik var hem sohbet. Bir de her hafta ihtiyaç sahiplerine ulaşacağız. Onların derdine derman olmaya çalışacağız."
Hem müzik var hem sohbet.— Haluk Levent (@haluklevent) October 3, 2021
Bir de her hafta ihtiyaç sahiplerine ulaşacağız. Onların derdine derman olmaya çalışacağız.
???? https://t.co/7Ah6MltGWm
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