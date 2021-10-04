Haluk Levent'le ''Yeniden'' programının ilk tanıtımı yayınlandı
Ünlü sanatçı ve Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, geçtiğimiz günlerde TV programı yapacağını duyurmuştu. Haluk Levent'le ''Yeniden'' programının ilk tanıtımı yayınlandı.
Kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunan ünlü sanatçı Haluk Levent, ilk kez bir televizyon programıyla kamera karşısına geçerek milyonların sesi olmaya hazırlanıyor.
Yakında Star TV ekranlarında seyircilerle buluşacak Haluk Levent'le ''Yeniden'' programının ilk tanıtımı yayınlandı.
Levent, tanıtımı sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu;
"Hem müzik var hem sohbet. Bir de her hafta ihtiyaç sahiplerine ulaşacağız. Onların derdine derman olmaya çalışacağız."
Hem müzik var hem sohbet.— Haluk Levent (@haluklevent) October 3, 2021
Bir de her hafta ihtiyaç sahiplerine ulaşacağız. Onların derdine derman olmaya çalışacağız.
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