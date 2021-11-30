Haluk Levent'ten, 3 aylık bebeğini darbeden 'babaya' tepki: 'Nasıl bir gerekçe olabilir ya nasıl?'

30 Kasım 2021 Salı, 17:26

Şahinbey ilçesi Kahvelipınar Mahallesi’nde yaşayan Yunus Göç'ün, 3 aylık bebeğini darbettiği anların görüntüsü sosyal medyada büyük yankı buldu.



Anne Semra Göç’ün evin odasına gizlediği telefon kamerasına babanın bebeğe şiddet uyguladığı anlar yansıdı. Bebek, başına aldığı darbeler yüzünden beyin kanaması geçirirken, anne Göç ise evden ayrılarak ailesinin yanına sığındı.

Annenin şikayeti üzerine baba Göç gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.G, "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.



Yürekleri sızlatan görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından ortalık ayağa kalkarken, kafasında travmaya bağlı beyin kanaması geçiren bebek, özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.



'NASIL BİR GEREKÇE OLABİLİR YA, NASIL?'

Yaşananlara tepkiler sürerken; olaya ilişkin bir paylaşım da AHBAP Derneği’nin kurucusu, sanatçı Haluk Levent’ten geldi.

Levent, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Görüntüyü paylaşamıyorum bile. 3 aylık ya, 3 aylık bebek. Şu an komada. Nasıl bir gerekçe olabilir ya, nasıl, nasıl?” diyerek baba Yunus Göç’e tepki gösterdi.

Ünlü sanatçının paylaşımı şu şekilde: