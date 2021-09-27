Haluk Levent'ten Kızılordu konserine çağrı: 'Sakinleşmeye ihtiyacım var'

27 Eylül 2021 Pazartesi, 10:09

AHBAP derneğinin kurucusu, ünlü sanatçı Haluk Levent, 27, 28 ve 29 Eylül'de önce Vadi İstanbul'da sonra Ankara'da Rus Kızılordu Korosu ile vereceği konserler öncesinde yeni bir açıklamada bulundu.

İstanbul konseri öncesinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Levent, "Kalkın uyumayın. Ben bugün düşlerimden birini daha gerçekleştiriyorum. Dünyanın en güçlü korosu Aleksandrov Rus Kızılordu ile birlikte marşlar söyleyeceğim. Heyecandan bayram sabahını bekleyen çocuklar gibi erkenden kalktım. Kalkın hadi benim sakinleşmeye ihtiyacım var" dedi.

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Rus Aleksandrov Kızılordu Korosu'yla Cumhuriyet konserleri vereceğini açıklamıştı.

Levent, "Pazartesi, Salı, Çarşamba Rus Kızılordu Korosu'yla konsere çıkacağız. Rus Kızılordu Korosu bugüne kadar solist almıyordu, sağ olsunlar ilk kez beni aldılar. Kendi gösterileri olacak, muazzam gösteriler" demişti.