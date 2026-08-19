Hamilelikte gebelik diyabetine karşı sportif önlem: Kuvvet antrenmanının koruyucu etkisi kanıtlandı

Kadın hastalıkları ve doğum tıbbı alanında yürütülen yeni bir araştırma, hamilelik döneminde karşılaşılan gebelik diyabetine (gestasyonel diyabet) karşı fiziksel egzersizin koruyucu etkisini tescilledi. Tıp dergisi Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica bünyesinde yayımlanan ve 209 gebe kadının katılımıyla gerçekleştirilen klinik çalışmada, düzenli kuvvet antrenmanı yapan anne adaylarında şeker hastalığı riskinin tamamen ortadan kalktığı görüldü.

DÜZENLİ ANTRENMAN YAPAN GEBELERDE DİYABET VAKASI GÖRÜLMEDİ

İspanya’daki Hospital Universitario Donostia araştırmacıları tarafından yürütülen çalışmada, hamileliğin 12-14. haftasından itibaren 36. haftaya ya da doğuma kadar yapılandırılmış kuvvet antrenmanı uygulayan kadınlar takip edildi.

Elde edilen veriler doğrultusunda, egzersiz programını eksiksiz sürdüren anne adaylarında gebelik diyabeti görülme oranı yüzde 0 olarak kayıtlara geçti. Egzersiz yapmayan kontrol grubunda ise bu oran yüzde 7,3 olarak saptandı.

İRİ BEBEK DOĞUMU VE HAMİLELİK ŞİKAYETLERİ AZALDI

Klinik araştırma, kuvvet antrenmanlarının yalnızca kan şekerini düzenlemekle kalmayıp doğum ve gebelik sürecine ilişkin diğer riskleri de gerilettiğini gösterdi. Kontrol grubundaki gebelerde yüzde 6,3 oranında aşırı doğum ağırlıklı (iri) bebek vakası tespit edilirken, düzenli antrenman yapan grupta bu duruma hiç rastlanmadı.

Egzersiz yapan anne adaylarının yaşam kalitesinde belirgin bir artış gözlendi; bulantı, halsizlik ve bel ağrısı gibi hamilelik semptomlarının görülme sıklığı ile şiddeti azaldı. Araştırmacılar, egzersiz programının erken doğum veya diğer gebelik komplikasyonları açısından herhangi bir yan etki ya da risk oluşturmadığını bildirdi.

"GEBELİK BAKIM PROTOKOLLERİNE DAHİL EDİLMELİ"

Araştırmayı yürüten Uzman Dr. Teresa E. Santa Cruz, hamilelik sürecinde planlı yapılan kas güçlendirme egzersizlerinin metabolik sağlığı koruduğunu ve anne adayının genel sağlık durumunu desteklediğini ifade etti.

Tıp uzmanları, elde edilen bulguların klinik düzeyde doğrulanmasıyla birlikte kuvvet ve direnç antrenmanlarının rutin gebelik takip ve bakım protokollerine dahil edilmesi gerektiğini vurguluyor.