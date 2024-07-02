Yayınlanma: 02.07.2024 - 17:08

Güncelleme: 02.07.2024 - 17:08

Hamilelikte yeterli ve dengeli beslenme yalnızca annenin vücudunu ve sağlığını değil, doğrudan bebeğin gelişimini de etkiliyor. Bu dönemde annenin aldığı besinler plasenta aracılığıyla fetüse taşındığından, anne adayının beslenme alışkanlıkları büyük önem taşır. Gebelik süresince hangi gıdaların tüketilmesi gerektiği kadar, kaçınılması gereken gıdalar da anne adayları için kafa karıştırıcı olabilir. Peki, gebelik sürecinde yenmemesi gereken gıdalar nelerdir? İşte hamilelikte tüketilmemesi gereken 10 besin...

HAMİLELİKTE TÜKETİLMEMESİ GEREKEN 10 BESİN

1. Kafein:

Hamilelik döneminde kafein alımını sınırlandırmak büyük önem taşımaktadır. Kafein, sadece kahve ve çay gibi içeceklerde değil, aynı zamanda grip ilaçları, alerji ilaçları, ağrı kesiciler ve bazı diyet ilaçlarında da bulunmaktadır. Güçlü bir etkiye sahip olan kafeinin aşırı miktarda tüketilmesi, bebeğin gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle hamilelik sürecinde kahve, çay, kola, çikolata gibi kafein içeren besinleri dikkatli ve ölçülü tüketmek gereklidir. Kafein tüketiminin sınırlandırılması, hem annenin hem de bebeğin sağlığı için daha güvenli bir gebelik dönemi sağlar. Sağlıklı ve dengeli beslenmeye dikkat ederek, bu dönemi hem anne adayı hem de bebek için daha rahat ve güvenli hale getirebilirsiniz.

2. Şeker içeren gıdalar:

Hamilelik sürecinde pasta, kek, kurabiye, bisküvi, şekerleme, şerbetli tatlılar, hamur işi, cips ve fast food gibi şeker içeren hazır ve paketli gıdaların tüketimini sınırlandırmak gerekmektedir. Bu tür besinler, yüksek miktarda şeker içermeleri nedeniyle hızlı kilo alımına yol açabileceği gibi, hamilelikte oluşabilen şeker hastalığı yani gebelik diyabetine de neden olabilmektedir. Bunun yerine, evde kendiniz hazırlayabileceğiniz sağlıklı alternatifleri tercih etmek daha doğru bir seçim olacaktır. Örneğin, fındık, ceviz, badem ve leblebi gibi sağlıklı atıştırmalıklar tüketerek, hem kendinizi hem de bebeğinizi daha sağlıklı besleyebilirsiniz. Bu şekilde, hamilelik sürecinde dengeli bir diyet izleyerek, olası sağlık sorunlarının önüne geçebilir ve daha rahat bir gebelik dönemi geçirebilirsiniz.

3. Turşu:

Turşu, fermente bir besin olarak çok fazla miktarda hazırlanan ve tüketilen bir gıdadır. Ancak, bu lezzetli besini tüketirken dikkatli olmakta fayda var. Özellikle gebelik döneminde turşu tüketiminden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Turşu, içerdiği yüksek tuz miktarı nedeniyle tansiyonun yükselmesine neden olabilir. Bu durum, birçok anne adayının tansiyonunu tehlikeli seviyelere çıkarabilir. Gebelik döneminde tansiyonun yükselmesi, erken doğum ve düşüğe yol açabilen ciddi bir sağlık sorunudur. Bu nedenle, turşu tüketimi gebelik süresince olabildiğince kısıtlanmalı ve tansiyon hastası anne adaylarına tamamen yasaklanmalıdır. Sağlıklı bir gebelik dönemi geçirmek için turşu gibi yüksek tuz içeren besinlerden uzak durmak büyük önem taşır.

4. Çiğ ya da iyi pişmemiş etler:

Çiğ veya iyi pişmemiş etler ile az pişmiş tavuk, toksoplazma riski nedeniyle tüketilmemelidir. Toksoplazma, pastörize edilmemiş keçi sütünde, toprakta ve temiz olmayan sularda da bulunabilir ve enfeksiyona yol açabilir. Bu enfeksiyon, hem anne adayının hem de bebeğin sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, hamilelik süresince et ve tavuk ürünlerinin iyice pişirilmiş olmasına dikkat edilmeli ve pastörize edilmemiş süt ürünlerinden kaçınılmalıdır. Temiz olmayan gıda ve su kaynakları da enfeksiyon riski taşıdığı için tüketilmemelidir. Sağlıklı bir gebelik dönemi için bu tür gıda güvenliği önlemlerine dikkat etmek büyük önem taşır.

5. Kızartma:

Gebelik döneminde kızartılmış besinlerin hiçbir faydası bulunmamaktadır. Aksine, bu besinler oldukça zararlı hale gelebilir. Özellikle hazır kızartılmış gıdalar, patates kızartması, kızarmış etler ve kızarmış sebzeler, anne adaylarına sadece kilo aldırmakla kalmaz, aynı zamanda besin değerinin büyük bir kısmını kaybettikleri için sağlık açısından da önerilmemektedir. Yüksek ateşte kızaran tüm besinler, besin değerlerinin büyük bir kısmını yitirir. Bu nedenle, hamilelikte bu tür yiyeceklerin tüketilmemesi, hem anne hem de bebeğin sağlığı için daha uygundur. Sağlıklı ve dengeli beslenmeye özen göstererek, daha besleyici ve doğal gıdaları tercih etmek önemlidir.

6. İyi yıkanmamış sebze ve meyveler tüketilmemeli:

İyi yıkanmayan sebze ve meyvelerden geçen zararlı bakteriler, bebeğin sağlığı için ciddi tehditler oluşturabilir. Bu nedenle, tüm meyve ve sebzeler sirkeli suda bekletilmeli ve ardından akan suyun altında defalarca durulanarak iyice temizlenmelidir. Bu yöntem, üzerlerindeki zararlı mikroorganizmaların uzaklaştırılmasına yardımcı olarak hem annenin hem de bebeğin sağlığını korur. Hamilelik döneminde besin hijyenine dikkat etmek, olası enfeksiyon risklerini azaltmada kritik öneme sahiptir.

7. Ananas:

Anne adaylarına hamilelikte kaçınılması gereken meyveler hakkında bilgi vermek istediğimizde ananas ilk akla gelen meyvelerden biridir. Ananas, bromelain adı verilen bir enzim içerir ve bu enzim, serviksin yumuşamasına neden olabilir. Bromelain içeren diğer besinlerle birlikte büyük porsiyonlarda ananas tüketimi, rahim kaslarının uyarılmasına yol açabilir. Bu nedenle, hamilelik döneminde ananas tüketiminde ölçülü olmakta fayda vardır. Dengeli ve kontrollü bir şekilde tüketildiğinde sorun yaratmayan bu meyveyi, aşırıya kaçmadan tüketmek önemlidir.

8. İyi pişmemiş yumurta:

Salmonella kaynaklı besin zehirlenmesinin önüne geçebilmek için yumurtanın hem sarısının hem de beyazının iyi pişmiş olması gerekmektedir. Pişirme esnasında sarısının beyazına oranla daha geç katılaştığı unutulmamalıdır. Ayrıca ev yapımı mayonez, ıslak kek gibi çiğ yumurta ilave edilen tariflere de dikkat edilmelidir. Salmonella besin zehirlenmeleri ciddi şekilde ishal ve kusmaya yol açabilir. Hamilelik hassas bir süreçtir; bu süreçte belirtiler daha şiddetli görülebilir. Bu nedenle, hamilelik döneminde çiğ veya az pişmiş yumurta tüketiminden kaçınılması önemlidir.

9. Pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri:

Pastörize edilmemiş süt ve süt ürünlerinden uzak durulmalıdır. Hamilelik döneminde besin zehirlenmelerinden kaçınmak için pastörize veya UHT işleminden geçmiş süt ürünleri tercih edilmelidir. Ayrıca sakatat türevi yiyeceklerin tüketilmemesi veya bu yiyeceklere çıplak elle dokunulmaması önerilir. Hamilelik sürecinde sağlıklı beslenme ve güvenli gıda tüketimi, hem anne adayının hem de bebeğin sağlığı için önemlidir.

10. Yüksek oranda civa içeren balıklar:

Balık, gebelik döneminde önemli bir besin kaynağı olup, özellikle omega-3 yağ asitleri içermesi nedeniyle haftada 2 kez tüketilmesi önerilir. Ancak bazı balık türleri, özellikle ton balığı ve kılıç balığı gibi, yüksek miktarda civa içerebilir. Civanın aşırı alımı, sinir sistemi, böbrekler ve bağışıklık sistemi üzerinde zararlı etkilere yol açabilir. Bu nedenle ton balığı ve kılıç balığının gebelik döneminde ayda birkaç kezden fazla tüketilmemesi önemlidir. Sağlıklı bir gebelik süreci için güvenli balık tüketimi ve civa alımının kontrol altında tutulması gereklidir.