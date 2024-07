Yayınlanma: 02.07.2024 - 10:19

02.07.2024 - 10:19

Anne adayının hamilelik döneminde vücudunda ve psikolojisinde yaşanan değişimlere yaz aylarının bunaltıcı sıcakları da eklenince, bu süreç daha da zor hale gelebiliyor. Örneğin, yüksek nem oranı nefes almayı zorlaştırırken, anne adayları daha çabuk yorulabiliyorlar. Bu durum, hamilelik sürecini daha da zorlu kılabiliyor. Peki, bu dönemde anne adayla yardımcı olacak etkili öneriler nelerdir? İşte yazın hamilelik sürecini kolaylaştıracak 10 ipucu...

YAZIN HAMİLELİK SÜRECİNİ KOLAYLAŞTIRACAK 10 İPUCU

1. Bol su tüketin:

Hamilelik sürecinde yeterli su tüketimi, birçok önemli sağlık faktörünü olumlu yönde etkiler. Özellikle böbreklerin sağlıklı çalışması ve vücuttaki toksinlerin atılması için gereklidir. Ayrıca idrar yolu enfeksiyonları, erken doğum riski, hemoroit ve hazımsızlık gibi sorunların önlenmesinde de suyun rolü büyüktür. Yaz aylarında ise yeterince sıvı alınmaması dehidratasyona ve buna bağlı sağlık problemlerine yol açabilir. Hamilelikte 34. haftadan sonra amnion sıvısının azalması, bebekte hareket alanının kısıtlanması, kordonun sıkışması, oksijen alımında zorluk ve gelişme geriliği gibi olumsuz durumları tetikleyebilir. Bu nedenle hamilelik sürecinde düzenli ve yeterli su tüketimi, hem anne hem de bebek sağlığı açısından büyük önem taşır.

2. İdeal kilonuzu koruyun:

Hamilelik sürecinde gereğinden fazla kilo alımı, özellikle yaz aylarında anne adaylarının yaşamını zorlaştırabilir. Bu dönemde artan vücut ağırlığı solunum problemlerine yol açabilir ve sık nefes alıp verme işlemleri daha yorucu hale gelebilir. Sıcak hava ve nem de bu durumu daha da kötüleştirebilir. Uzmanlar, hamilelikte önerilen kilo alımının kişiye özel olduğunu belirtiyorlar; genellikle 7-12 kilo arası bir kilo alımının sağlık açısından ideal olduğunu vurguluyorlar. Sağlık sorunlarının önlenmesi veya azaltılması için uygun kilo alım aralığının korunmasının yanı sıra düzenli ve uygun spor hareketlerinin yapılmasını öneriyorlar. Yoga, pilates, yüzme ve hafif tempolu yürüyüşler, hamilelik için en uygun egzersiz seçenekleri olarak öne çıkıyor ve hem fiziksel hem de psikolojik sağlığı destekleyici etkilere sahip olabiliyor. Bu egzersizler, hamilelik sürecinde hem vücudu güçlendirir hem de stresi azaltır, böylece anne adayının daha rahat bir dönem geçirmesine yardımcı olur.

3. Güneşin zararlı ışınlarından korunun:

Hamilelikte hormonal değişiklikler, özellikle yükselen östrojen hormonu nedeniyle ciltte melanin pigmentlerinde artışa yol açar. Bu durum, ciltte koyulaşma ve lekelenmeler olarak kendini gösterebilir. Uzmanlar, özellikle yaz aylarında güneşin etkisiyle daha belirgin hale gelebilen bu duruma "gebelik maskesi" adını veriyorlar. Burun üstü, dudak üstü ve yanaklarda görülen bu koyulaşma ve beneklenmeler, doğum sonrasında da kalıcı olabilir. Gebelik maskesini önlemek ve cilt sağlığını korumak için güneşten korunma önlemleri almak önemlidir. Güneş ışınlarının en dik geldiği saatler olan 11:00-16:00 arasında mümkünse dışarı çıkmamak, eğer zorunluysa yüksek faktörlü güneş koruyucu ürünler kullanmak gereklidir. Güneşe çıkmadan önce en az 20-30 dakika önce güneş koruyucu sürmek ve ürünü 2-3 saatte bir yenilemek önemlidir. Ayrıca gözlük ve şapka kullanımı da güneşin zararlı etkilerinden korunmada etkili önlemlerdir.

4. Sık aralıklarla ve az miktarda beslenin:

Yaz aylarında sık aralıklarla ve az miktarlarda yemeye özen gösterin. Sindirimi daha kolay ve hafif besinleri tercih etmek, sindirim sistemi zorluklarını ve ağırlaşma hissini önlemeye yardımcı olacaktır. Ağır yiyecekler tüketmek kabızlık, gaz ve şişkinlik gibi şikayetlerin artmasına neden olabilir. Günlük olarak et, süt, yumurta, yeşillikler, mevsim meyveleri ve kuruyemişleri belirli oranlarda tüketmeye dikkat edin. Örneğin, her gün 200-300 gram kırmızı veya beyaz et, 200-300 cc taze pastörize günlük süt ve bir adet iyi pişmiş veya haşlanmış yumurtayı tüketmeyi ihmal etmeyin. Ara öğünlerde ise meyve ve kuruyemişleri tercih ederek sağlıklı beslenme alışkanlıklarınızı sürdürebilirsiniz.

5. Vücut ısınıza dikkat edin:

Vücut ısısının 39°C'nin üzerine çıkması, hamilelikte bebekte bazı yapısal sorunlara yol açabileceği bilinmektedir. Bu nedenle özellikle yaz aylarında aşırı egzersiz yapmaktan kaçınmalı, sıcak buhar, sauna, hamam gibi aktivitelerden uzak durmalısınız. Bu tür ortamlar vücut ısısını artırabilir ve bebek için risk oluşturabilir. Rahat ve bol kıyafetler tercih etmek de önemlidir. Özellikle pamuklu ve nefes alabilen kıyafetler giymek, vücut ısısını dengede tutmaya yardımcı olabilir. Hamilelik sürecinde vücut ısısını kontrol altında tutmak, bebeğin sağlığı için önemli bir adımdır.

6. Islak mayo ile kalmayın:

Denizden çıktıktan sonra ıslak mayo ile kalmanın, genital enfeksiyon riskini artıran önemli hijyen hatalarından biri olduğunu bilmek önemlidir. Islak mayo, genital bölgenin nemli kalmasına ve mantar gibi enfeksiyonların gelişimine zemin hazırlar. Bunun yanı sıra, sentetik çamaşırlar da genital bölgenin havalanmasını engelleyerek benzer bir ortam oluşturabilir. Bu nedenle, denizden çıktıktan sonra mümkün olan en kısa sürede ıslak mayo yerine kuru bir kıyafet giymeye özen göstermek gereklidir. Rahat ve pamuklu iç çamaşırları tercih etmek, genital bölgenin oksijen almasını ve kurumasını sağlayarak enfeksiyon riskini azaltabilir. Ayrıca, havalı ve nemden uzak bir ortamda bulunmasını sağlamak da önemlidir. Bu basit önlemler, genital sağlığı korumak için etkili adımlar olarak önerilmektedir.

7. Düzenli olarak yüzün:

Hamilelik sürecinde kanama, su gelmesi veya erken doğum tehdidi gibi komplikasyonlar olmadığı takdirde, spor yapmak ve denizde yüzmek genel vücut sağlığı için önemli faydalar sağlayabilir. Uzmanlar, hamilelik boyunca travmaya neden olmayacak, vücuda zorlama yapmayacak ve sakatlıklara yol açmayacak şekilde yüzmenin önerildiğini belirtiyor. Yüzme, kasları güçlendirmek, kan dolaşımını düzenlemek ve genel sağlık üzerinde pek çok olumlu etki sağlamak açısından ideal bir spor olarak kabul ediliyor.

8. Ödem varsa dikkat edin:

Yaz aylarında ödem daha sık görülebilir. Tansiyon takibi, ödem sorunu yaşayan anne adayları için önemlidir ve düzenli olarak yapılmalıdır. Fizyolojik ödemleri azaltmak için düzenli kısa süreli egzersizler yapmaya, proteinli beslenmeye özen göstermeye, tuz tüketiminden kaçınmaya, uzun süre ayakta kalmamaya ve aynı pozisyonda oturmamaya dikkat edin. Ayrıca, aralıklı olarak bacaklarınızı hareket ettirip ayaklarınızı yükselterek dinlenmek kan dolaşımını iyileştirir ve ödemi azaltır.

9. Sık sık duş alın:

Yaz aylarında sıcak basmalarına karşı sık sık duş almayı alışkanlık edinin. Ancak, vücut ısınızı dengede tutmak için çok soğuk veya aşırı sıcak duşlardan kaçınmanız oldukça önemlidir.

10. Rahat ayakkabı giyin:

Hamilelikte kas, eklem ve tendonlarda gevşemeler ve genişlemeler yaşanır. Bu değişiklikler, eklem sakatlıkları, burkulmalar, dönmeler, çıkıklar ve kırıkların daha sık görülmesine yol açabilir. Bu olumsuzlukları önlemek için yaz aylarında yürüyüş ve spor yaparken yumuşak tabanlı rahat ayakkabılar giymeye özen gösterin.