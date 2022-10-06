Hamit Özsaraç'ın son görüntüsü ortaya çıktı
Türkiye'de bir dönemin en ünlü haber spikerleri arasında yer alan Hamit Özsaraç'ın son hali, sosyal medyada yeniden gündem oldu.
Türkiye'de özel televizyonların patlama yaşadığı 1990'lı yıllarda birçok haber spikeri de kendisine ekranda yer buldu. Show TV'de Reha Muhtar'ın izinli olduğu cumartesi-pazar günleri ekrana çıkan Hamit Özsaraç da o dönem adını fazlasıyla duyurdu.
MESLEĞİNİ BIRAKTI
Show TV'den ayrıldıktan sonra bir süre daha mesleğine devam eden Özsaraç, daha sonrasında ise birkaç kanalda görev aldıktan sonra televizyon kariyerini noktaladı. Şimdilerde spikerlik kursu veren Saraç'ın son hali de yeniden gündem oldu.
İşte ünlü ismin son hali:
Video Haberler
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
- Yolcu minibüsünde klarnetli yolculuk
- Perre Antik Kenti'nde 1800 yıllık bronz madalya bulundu
- Mandalina hasadı başladı; talep az olunca fiyatlar düşük
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
- Fındık kavurma tesisinde taleplere yetişemiyorlar
- Şifa deposu Gilaburu hasadı başladı
- Sokak hayvanlarına 4 Ekim'e özel ücretsiz kısırlaştırma
- Diyarbakır ve Mardin’de toz taşınımı etkili oldu
- Mevsimlik işçilerin zorlu mangal kömürü mesaisi sürüyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan el yükseltti: Anayasa ile çözelim
- Kırşehir'de doğalgaz patlaması!
- Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi
- Bir polis intiharı daha...
- AKP'nin 'üyelik' oyunu Meclis'e taşındı
- İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
- AKP'nin 'kalelerindeki' oyları eridi
- Meclis'teki seçimden çıkacak ismi açıkladı
- 'Çıkın, mertçe söyleyin' diye haykırdı
- Soylu'nun eski yardımcısı AYM'de koltuğu kaptı