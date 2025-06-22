Fatih Altaylı’nın tutuklanmasının ardından, sürecin başından bu yana sosyal medya üzerinden eşine destek veren Hande Altaylı da merak konusu oldu. Şakir Paşa Ailesi dizisinin senaristi olarak tanınan Hande Altaylı, gündemdeki yerini koruyor. Peki, Hande Altaylı kimdir? Fatih Altaylı'nın eşi Hande Altaylı kaç yaşında, nereli?





HANDE ALTAYLI KİMDİR?

Hande Altaylı, 17 Haziran 1971 tarihinde Balıkesir’in Edremit ilçesinde doğdu. Ailesiyle birlikte geçirdiği çocukluk yıllarında hem klasik hem kültürel değerlere yakın bir ortamda büyüdü. Babası Hasip Güner Türel avukatlık mesleğini sürdürürken, annesi Bilge Türel ev hanımı olarak aileye destek verdi.

Kariyeri ve Yazarlık Serüveni

Üniversite yıllarından sonra reklam dünyasına adım attı. Çeşitli ajanslarda reklam yazarlığı yaptı ve bu süreçte yaratıcı yazı alanındaki becerilerini geliştirdi. Aynı dönemde şarkı sözleri de yazdı.

2006 yılında edebiyat dünyasına güçlü bir giriş yaptı. İlk romanı “Aşka Şeytan Karışır”, okuyucularla buluştu ve kısa sürede yılın en çok satan kitapları arasında yer aldı. Bu başarının ardından, 2009 yılında “Maraz”, 2012 yılında “Kahperengi”, 2015 yılında ise “Delice” adlı romanlarını yayımladı. Eserlerinde genellikle aşk, kadın psikolojisi, içsel çatışmalar ve toplumun görünmeyen yanlarına dair güçlü anlatımlar yer aldı.

“Kahperengi” romanı, televizyona “Merhamet” adıyla uyarlandı ve 2013-2014 yılları arasında yayınlandı. Altaylı’nın yazarlık kariyeri bu diziyle birlikte senaryo alanında da gelişmeye başladı.

Televizyon Dünyası ve Senaristlik

Hande Altaylı, 2017-2020 yılları arasında yayınlanan “Kadın” dizisinin senarist kadrosunda yer aldı. 2024 itibarıyla yayınlanmaya başlayan “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” adlı dizinin de senaryosunu yazmaya başladı.

Özel Hayatı

Hande Altaylı, gazeteci ve televizyoncu Fatih Altaylı ile evli. Evliliklerinden bir kız çocukları dünyaya geldi.

HANDE ALTAYLI'NIN ESERLERİ

Aşka Şeytan Karışır – Deneme (2006, Okuyan Us Yayınları)

Maraz – Roman (2009, Remzi Kitabevi)

Kahperengi – Roman (2012, Doğan Kitap)

Delice – Roman (2015, Doğan Kitap)

TV Projeleri:

Merhamet (2013–2014, Kahperengi uyarlaması)

Kadın (2017–2020, Senarist)

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar (2024–günümüz, Senarist)



