Hande Doğandemir Kadıköy kira haritasını paylaştı: 'Aklım almıyor!'

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir astronomik kira fiyatlarına Kadıköy üzerinden tepki gösterdi. Doğandemir, "Bu duruma nasıl kimse ses çıkarmıyor nasıl normalleşti aklım almıyor benim" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 10:38
Hande Doğandemir Kadıköy kira haritasını paylaştı: 'Aklım almıyor!'
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Son bir yılda artan kiralar sık sık gündeme geliyor. Kahramanmaraş depremi sonrası da birçok ilde kiralar yeniden yükselişe geçerken; İstanbul Kadıköy'deki kira fiyatları da tekrar gündeme geldi. 

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir gördüğü fiyatlar karşısında tepki gösterdi. Doğandemir, bölgedeki kira fiyatlarının olduğu haritayı paylaşarak bu duruma şaşırdığını söyledi. 

"NASIL NORMALLEŞTİ AKLIM ALMIYOR BENİM"

Doğandemir yüksek kira fiyatları hakkında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bu duruma nasıl kimse ses çıkarmıyor nasıl normalleşti aklım almıyor benim. Bu kiraları verebilen var mı gerçekten? Nasıl bu noktaya geldi sonu ne olacak bilmiyorum inanılmaz bir durum kim dur diyecek buna!"


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