Hande Erçel 30. yaşını kostüm partisiyle kutladı, 'Hakan Sabancı' ayrıntısı dikkat çekti
Güzel oyuncu Hande Erçel, 30. yaşını verdiği kostüm partisiyle kutladı. Ünlü isimlerin akın ettiği partide iki farklı kostüm giyen Erçel'in sevgilisi Hakan Sabancı'nın hiçbir karede yer almaması dikkatlerden kaçmadı.
FOX TV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Biri isimli dizide
başrol oynayan ve aynı zamanda Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden
düşmeyen Hande Erçel, 30. yaşını bir kostüm partisi verdi.
Ünlü isimlerin katıldığı partide iki kostüm giyen Erçel, sosyal
medyaya da damga vurdu.
KOSTÜMLERLE ŞOV YAPTILAR
Dün sevenlerinden gelen doğum günü mesajlarını Instagram
hesabından yayınlayan Erçel, akşam da sevdikleriyle kutlama yaptı.
Erçel'in doğum gününe ablası Gamze Erçel, Caner Yıldırım,
Aleyna Sokeler, Uğur Uzunel, Bedirhan Soral, Dila Tarkan ve Cem Davran gibi
isimler katıldı.
Partide iki farklı kostüm tercih eden Erçel güzelliğiyle
dikkat çekerken gümüş renkli pastası da dikkat çekti. Güzel oyuncu, gece
boyunca çektirdiği fotoğrafları da 31,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram
hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
HAKAN VE HACI KARELERDE YER ALMADI
Sabancı ailesine gelin gitmeye hazırlanan Hande Erçel'in partisine Hacı Sabancı ile eşi Nazlı Sabancı da katıldı.
Nazlı Sabancı partiden
kareler paylaşırken Hacı ve Hakan kardeşlerin fotoğraflarda görünmemesi dikkat
çekti.
İşte Hande Erçel'in doğum günü partisinden kareler...
En Çok Okunan Haberler
-
- Çiçeklerin dibine yarım bardak dökmek bile yetiyor!
- 50 milyon dolarlık teklifi reddetmişlerdi
- Hakiki zeytinyağı nasıl anlaşılır?
- Ankara sokakları yine kana bulandı
- Çok konuşulacak 'Akşener' iddiası
- Akşener'den çarpıcı istek!
- Birçok il için kar ve sağanak alarmı
- Okuyan'dan Nevşin Mengü'ye yanıt
- Fenerbahçe'den iddialara yanıt geldi
- Gezgin ruhlu 3 burç : Sürekli keşfetmek ve gezerler