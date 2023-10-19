Hande Erçel'in yeğeni Aylin Mavi kanser tedavisi görüyordu... Gamze Erçel'den kızına ilişkin yeni açıklama

Yayınlanma: 19.10.2023 - 14:45

Güncelleme: 19.10.2023 - 14:45

Oyuncu Hande Erçel'in ablası ve sosyal medya fenomeni Gamze Erçel, bir süre önce kanse teşhisi konan ve tedaviye başlayan kızı Aylin Mavi'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Son olarak Hande Erçel'den yeğeninin sağlık durumu hakkında açıklama gelmişti. Hande Erçel "İyi, daha da iyiyi gidiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Sabah'ın haberine göre, kızı Mavi'nin sağlık durumunu soran gazetecilerle konuşan Erçel, " Şükürler olsun ki Mavi'nin durumu gayet iyi. O iyi olunca bizler de iyi oluyoruz" dedi.







