Hande Erçel Atatürk'ü paylaştı, Suudi marka sözleşmeyi feshetti

Suudi parfüm markasının reklamında oynayan Hande Erçel, sosyal medya hesabından Atatürk fotoğrafı paylaştı. Marka, reklam anlaşmasını iptal etti. Yaşananlar sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.12.2023 - 11:35
Hande Erçel Atatürk'ü paylaştı, Suudi marka sözleşmeyi feshetti
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Suudi parfüm markası Laverne’nin reklamında oynayan ünlü oyuncu Hande Erçel, dün geceki Süper Kupa skandalının ardından sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı paylaştı.

Konuya dair açıklama yapmadığı için sosyal medyada yurttaşlar tarafından eleştiren Erçel, bu sabah erken saatlerde Instagram hesabından paylaştığı Atatürk görseline, “Fikrin fikrimiz, yolun yolumuz Ata’m” yazdı.

SUUDİ ARABİSTAN BAYRAKLI DUYURU

Erçel’in paylaşımının ardından ise Suudi şirketinden bu sabah 06.17’de açıklama yapıldı.

Laverne’nin X hesabından Arapça yapılan açıklamada, “vatanın kırmızı çizgi” olduğu ifade edilerek Hande Erçel ile olan sözleşmenin feshedildiği duyuruldu.

Paylaşımda Suudi Arabistan bayrağı da kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Suudi yetkililerin Süper Kupa maçında Atatürk posterlerine yer vermemesi üzerine Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkmamış ve Türkiye'ye dönmüştü.


Hande Erçel

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