Hande Erçel'in paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü
Ünlü oyuncu Hande Erçel'in tatilinden kareler yayınlaması ve yılbaşı kutlaması yapması takipçilerini ikiye böldü. Birçok kullanıcı, "Şehitlerimiz varken yaptığın paylaşımlar bak, seni bu millet ünlü etti" diyerek ünlü isme tepki gösterdi.
Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle
çıkan çatışmada 6 asker şehit olmuştu. 22 Aralık'ta da 6 askerin şehit
olduğu bölgede şehit sayısı 12'ye yükselirken oyuncu Hande Erçel'in tatil ve
yılbaşı paylaşımları yapması sosyal medyayı ikiye böldü.
"DUYARSIZLIĞINDAN DOLAYI SENİ KINIYORUM"
Bambaşka Biri dizisinde başrol oynayan Hande Erçel, 31,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Finlandiya tatilinden kareleri yayınlayarak "Kar, kış, güzellik" notunu yazdı.
Erçel daha
sonra da yılbaşı ağacının önünde köpekleri pozlar vererek "Bugün itibariyle
yeni yıl enerjisi başlamıştır. Sev, yaşa, şükret" ifadelerini kullandı.
Oyuncunun eğlenceli karelerini yayınlaması takipçilerini kızdırdı.
Oyuncunun paylaşımına
"Duyarsızlığından dolayı seni kınıyorum", "12 şehit varken
paylaştıklarına bak" ve "12 eve ateş düştü, seni bu millet ünlü
etti" yazılı yorumlar yağdı.
İşte Hande Erçel'in paylaşımına gelen yorumlar...
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