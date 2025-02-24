Hande Erçel ve Metin Akdülger aynı filmde buluşuyor!
Hande Erçel ve Metin Akdülger, yeni projeleri "İki Dünya Bir Dilek" filminde başrolleri paylaşacak. Filmin yönetmen koltuğunda Ketche otururken, senaryosunu Elçin Muslu kaleme alıyor.
Hande Erçel'in yeni projesi “İki Dünya Bir Dilek“in ayrıntıları netleşmeye başladı.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Hande Erçel’in yeni film projesindeki partneri Metin Akdülger oldu.
İkili, İki Dünya Bir Dilek adlı filmde bir araya gelecek. Filmin yönetmen koltuğunda Ketche otururken, senaryosunu ise Elçin Muslu kaleme alacak.
Senaryo çalışmaları devam eden filmde Hande Erçel, “Bilge” adlı bir avukatı canlandıracak. Metin Akdülger ise arkeolog “Can” rolüyle seyirci karşısına çıkacak.
Etiketler: #Hande Erçel #Metin Akdülger
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