Hande Erçel ve Metin Akdülger aynı filmde buluşuyor!

Yayınlanma: 24.02.2025 - 14:58

Güncelleme: 24.02.2025 - 14:58

Hande Erçel'in yeni projesi “İki Dünya Bir Dilek“in ayrıntıları netleşmeye başladı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Hande Erçel’in yeni film projesindeki partneri Metin Akdülger oldu.

İkili, İki Dünya Bir Dilek adlı filmde bir araya gelecek. Filmin yönetmen koltuğunda Ketche otururken, senaryosunu ise Elçin Muslu kaleme alacak.

Senaryo çalışmaları devam eden filmde Hande Erçel, “Bilge” adlı bir avukatı canlandıracak. Metin Akdülger ise arkeolog “Can” rolüyle seyirci karşısına çıkacak.