Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt!

Yayınlanma: 20.02.2025 - 10:27

Güncelleme: 20.02.2025 - 10:27

Başarılı oyuncu Hande Erçel, Barış Arduç ile başrolü paylaştığı Rüzgâra Bırak filmiyle gündemdeyken, sevgilisi Hakan Sabancı ile uzun süredir birlikte görüntü vermemesi ve doğum gününü geç kutlaması ayrılık iddialarını beraberinde getirmişti.

HAKAN SABANCI'DAN AÇIKLAMA: "SÖYLENTİLER YANLIŞ"

Hakan Sabancı, çıkan ayrılık iddialarıyla ilgili Gel Konuşalım programına yaptığı açıklamada, “Yok öyle bir şey. Söylentiler yanlış. Fanlar fazla zorluyor” diyerek dedikodulara noktayı koydu.

İSPANYA TATİLİ VE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI

Çift, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında karşı karşıya gelen Real Madrid ve Manchester City mücadelesini izlemek için İspanya'ya gitti. Santiago Bernabeu Stadyumu'nda maçı tribünden takip eden ünlü çift, birlikte keyifli anlar yaşadı.

GÜNLER SONRA BİRLİKTE YENİ KARE

Hakan Sabancı, İspanya seyahatlerinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak takipçileriyle buluşturdu. Böylece Erçel ve Sabancı çifti, haklarında çıkan ayrılık iddialarına birlikte verdikleri pozlarla yanıt vermiş oldu.