Hande Yener'den Hülya Avşar'a teşekkür: 'İyi ki karşılaştık'
Hande Yener, Hülya Avşar ile karşılaşmasının kariyerini nasıl değiştirdiğini anlattı.
Hande Yener, YouTube'da yayınlanan 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' programına konuk oldu. Ünlü şarkıcı, kariyerinin dönüm noktası olan bir anısını paylaştı.
Tezgahtar olarak çalıştığı dönemde Hülya Avşar'ın mağazaya girmesiyle hayatının değiştiğini söyleyen Yener, “Ben de tezgahtardım. Şarkıcı nasıl oldum? Seninle karşılaşmasak belki de başka bir şey olacaktım. İyi ki seninle karşılaştık” dedi.
5 YILLIK İLİŞKİSİNDEN BAHSETTİ
Özel hayatıyla ilgili açıklamalarda da bulunan Hande Yener, prodüktörü Misha ile 5 yıldır gözlerden uzak bir ilişki yaşadığını söyledi.
“Sevgilin var mı?” sorusuna Yener, “5 yıldır sevgilim var, benim müziklerimi yapıyor. Çok iyi arkadaşız, o yüzden ilk kez bir ilişkimde 5 yıl süresini geçtim. Çok şanslıyım, beni dinliyor. İlk söylediğim şey 'Seni bana Allah yolladı', ikinci söylediğim şey 'Aileni tanımak istiyorum'. 'Rol mü yapıyorsun bana?' dedim ve annesiyle tanıştım” yanıtını verdi.
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