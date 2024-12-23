ODTÜ öğrencilerinden Hande Yener’e kraliçe tacı ve onur ödülü

Yayınlanma: 23.12.2024 - 15:11

Güncelleme: 23.12.2024 - 15:11

Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencileri, ünlü sanatçı Hande Yener’i "Yılın Pop Kraliçesi Onur Ödülü" ile ödüllendirdi.

ODTÜ’DEN KRALİÇE TACI HEDİYESİ

Geçtiğimiz bahar ayında ODTÜ’lü öğrencilerin sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıya kayıtsız kalmayan Hande Yener, ekibiyle birlikte ücretsiz bir konser düzenlemişti. Konserin ardından “Zombi” şarkısının klibinde ODTÜ’lü öğrencilerle birlikte kamera karşısına geçen Yener, üniversitenin geleneksel Kristal Ağaç Ödülleri töreninde Pop Müziğin Kraliçesi Onur Ödülünü aldı. Yener, ödülüyle birlikte kendisine sunulan kraliçe tacını da teslim aldı.

"ODTÜ İLE ORTAK NOKTAMIZ ÜLKEMİZİ ÇOK SEVMEMİZ"

Başarılı sanatçı ödül töreninde duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Ne kadar mutlu olduğumu tarif edemem. ODTÜ ile ortak noktamız bu memleketi çok sevmemiz. Ülkemizi aynı dili konuşarak, demokratik bir şekilde, Atatürk’ün izinden giderek aydınlatmak istememiz. 25 yıldır şarkı söylüyorum ve her nesil benim için çok kıymetli, fakat bu nesil bana çok değer verdi ve bunu hissettirdi. Mezuniyetinizde yine sizlerle olmak istiyorum. Ben ve ekibim hiçbir ücret talep etmiyoruz. Her zaman yanınızdayım.”

HANDE YENER'DEN UNUTULMAZ PERFORMANS

Gençlere her zaman destek veren Yener, ödül gecesinde sahneyi genç yetenek Yiğit Kaya ile paylaştı. “Ele Güne Karşı”, “Memleketim” ve “Sopa” şarkılarını ODTÜ’lü öğrencilerle birlikte seslendiren sanatçı, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Hande Yener’in ODTÜ öğrencilerinden aldığı bu anlamlı ödül, sanatçının genç nesillere verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.