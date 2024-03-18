Hande Yener’in acı günü: Annesini kaybettiğini duyurdu

Yayınlanma: 18.03.2024 - 09:30

Güncelleme: 18.03.2024 - 09:30

12 yıl önce babasını kaybetmiş olan ünlü şarkıcı Hande Yener’in 82 yaşındaki annesi Yıldız Özyener, son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

Hande Yener annesinin vefatını sosyal medya hesabından duyurdu.

Yener, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “Bugün dünyamı kaybettim… Annemi sonsuzluğa uğurladım… Onun iyileşmesi için çok çaba harcadık ama ne yazık ki bu sefer olmadı. İlgi gösterip başsağlığı dileyen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.