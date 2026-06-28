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Hangi illerde denize girmek yasaklandı? 28 Haziran İstanbul'da denize girmek yasak mı?

Hangi illerde denize girmek yasaklandı? 28 Haziran İstanbul'da denize girmek yasak mı?

28.06.2026 16:46:00
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Haber Merkezi
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Hangi illerde denize girmek yasaklandı? 28 Haziran İstanbul'da denize girmek yasak mı?

28 Haziran 2026 tarihi itibarıyla bazı illerde, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girme yasakları getirildi. Pek, Hangi illerde denize girmek yasaklandı? 28 Haziran İstanbul'da denize girmek yasak mı?
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Olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla bugün (28 Haziran) bazı illerde denize girmek yasaklandı. Pek, Hangi illerde denize girmek yasaklandı? 28 Haziran İstanbul'da denize girmek yasak mı?

YASAKLANAN İLLER VE BÖLGELER

Bugün itibarıyla denize girmenin yasaklandığı başlıca iller ve ilçeler şu şekildedir:

• Sakarya: Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerindeki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı. Yapılan ölçümlerde dalga boyunun yer yer 1 metreyi aştığı ve can güvenliğini tehdit eden rip akıntısının etkili olduğu belirtildi.

• Tekirdağ: Saray ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girişler yasaklandı.

• Kırklareli: Vize ilçesindeki tüm plajlarda, özellikle Kıyıköy dahil olmak üzere, denize girme yasağı getirildi. Bu yasakların da olumsuz hava koşullarından kaynaklandığı bildirildi.

• İstanbul: Arnavutköy ilçesi genelindeki sahil ve plajlarda, yüksek dalga boyu nedeniyle denize girmenin yasaklandığı duyuruldu.

• Kocaeli: Kandıra ilçesindeki tüm plajlarda, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girme yasağı ilan edildi.

İlgili Konular: #deniz #yüzme #olumsuz hava

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