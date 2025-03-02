Harrison Ford'dan kötü haber! Hastalığı sebebiyle Oscar'a katılmayacak!

Yayınlanma: 02.03.2025 - 16:25

Güncelleme: 02.03.2025 - 16:25

Hollywood'un efsanevi oyuncularından Harrison Ford, zona hastalığı teşhisi konulduğu için 97. Akademi Ödülleri töreninde yer almayacak.

Türkiye saatiyle bu gece, sabaha karşı düzenlenecek Oscar Ödülleri töreninde sahneye çıkıp ödül sunumu yapması planlanan ünlü oyuncu, sağlık durumu nedeniyle etkinliğe katılamayacak.

Ağrılı döküntülere neden olan viral bir enfeksiyon geçiren 82 yaşındaki Ford, Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek törende yer almayacak. Çarşamba günü Robert Downey Jr., Gal Gadot, Emma Stone, Andrew Garfield, Margaret Qualley, Rachel Zegler ve Zoe Saldaña ile birlikte Oscar töreninde sunuculuk yapacağı açıklanan 'Indiana Jones' yıldızı, hastalığı sebebiyle bu görevinden çekildi.

Beş Altın Küre ödülüne sahip olan Ford, geçtiğimiz hafta düzenlenen 2025 SAG Ödülleri'ne katılmıştı.

Şu sıralar '1923' ve 'Shrinking' dizilerinde rol alan ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde Entertainment Tonight ile yaptığı röportajda, oyunculuğu ancak insanlar adını unuttuğunda bırakacağını belirterek emeklilik söylentilerine son noktayı koymuştu.