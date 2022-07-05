Harry Potter yazarı J. K. Rowling'e ölüm tehdidi
Daha önce yaptığı açıklamalar nedeniyle 'trans karşıtı' olmakla suçlanan, Harry Potter serisinin dünyaca ünlü yazarı J. K. Rowling, ölüm tehdidi aldığını açıkladı. Twitter'da bir kullanıcı, yaptığı paylaşımda diğer kullanıcıları serinin yazarı Rowling'in evine bomba gönderme çağrısı yaptı.
Fenomen seri Harry Potter'ın yazarı J. K. Rowling, bir trans birey tarafından sosyal medyada tehdit edildi.
Twitter'daki trans bireyin paylaşımında, Rowling’e ait bir resim, ailesinin adresi, bomba görseli ve bomba yapım kılavuzu yer aldı. Polis yetkilileri, J. K. Rowling’i ölüm ile tehdit eden kişinin kimliğinin araştırıldığı duyurdu.
SÖZ KONUSU PROFİL SİLİNDİ
J. K. Rowling yaptığı açıklamada, kendisinin adresini, bir bomba görselini ve bomba yapma kılavuzunu paylaşan kişinin hesabının halen açık olduğu için tepki gösterdi. Rowling'in açıklamalarının ardından kullanıcının profili Twitter kurallarını ihlal ettiği için silindi.
Yazar J. K. Rowling, 2020’de “kadınlar” kelimesi yerine “adet gören insanlar” ifadesinin kullanılmasına itiraz etmişti. Rowling bu açıklamasıyla sebebiyle, “trans karşıtı” olmakla suçlanmıştı.
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