Harry Potter yazarı J. K. Rowling'e ölüm tehdidi

05 Temmuz 2022 Salı, 09:42

Fenomen seri Harry Potter'ın yazarı J. K. Rowling, bir trans birey tarafından sosyal medyada tehdit edildi.

Twitter'daki trans bireyin paylaşımında, Rowling’e ait bir resim, ailesinin adresi, bomba görseli ve bomba yapım kılavuzu yer aldı. Polis yetkilileri, J. K. Rowling’i ölüm ile tehdit eden kişinin kimliğinin araştırıldığı duyurdu.

SÖZ KONUSU PROFİL SİLİNDİ

J. K. Rowling yaptığı açıklamada, kendisinin adresini, bir bomba görselini ve bomba yapma kılavuzunu paylaşan kişinin hesabının halen açık olduğu için tepki gösterdi. Rowling'in açıklamalarının ardından kullanıcının profili Twitter kurallarını ihlal ettiği için silindi.

Yazar J. K. Rowling, 2020’de “kadınlar” kelimesi yerine “adet gören insanlar” ifadesinin kullanılmasına itiraz etmişti. Rowling bu açıklamasıyla sebebiyle, “trans karşıtı” olmakla suçlanmıştı.