Nadir bulunan ilk baskı Harry Potter kitabı 45 bin sterline satıldı

Yayınlanma: 21.06.2024 - 15:48

Güncelleme: 21.06.2024 - 15:48

J.K. Rowling’in dünyaca üne kavuşan ve üzerine tam 8 adet film çekilen Harry Potter serisinin yayıncıları, kitabın satılıp satılmayacağına dair şüpheleri nedeniyle ilk baskıda sadece 500 kopya üretmişti.

MÜKEMMEL BİR KOPYA

Satılan Harry Potter ve Felsefe Taşı’nın ilk baskısı, önceki sahibi tarafından yirmi yıl önce Londra'daki bir kitapevinden satın alındı ve müzayedeciler tarafından "eserin mükemmel bir kopyası" olarak tanımlandı.

Kitabın alt kapağında ve 53. sayfada yazım hataları bulunuyor.

İLK BASKILAR BİNLERCE STERLİN EDİYOR

Müzayede öncesinde, yazım hatalarına rağmen 40 bin sterlin (1 milyon 658 bin TL) ile 60 bin sterlin (2 milyon 488 bin TL) arasında alıcı bulacağı tahmin edilen eser, 45 bin 201 sterline (1 milyon 873 bin TL) satıldı.

Amerikalı bir koleksiyoncu, müzayedeye çıkardığı bu ilk kitabın yanı sıra, serinin ikinci kitabının ilk baskısına da sahipti. Harry Potter ve Sırlar Odası'nın, 1998 tarihli ilk baskısı da 7 bin 560 sterline (313 bin 517 TL) satıldı.

"KOLEKSİYONLERİN TACINDA BİR MÜCEVHER"

Müzayede şirketinin kitap ve el yazmaları müdürü Cathy Marsden, satış öncesinde şu açıklamalarda bulundu:

"Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın ilk baskısı, her koşulda bulunması son derece nadir bir kitaptır. Bu kadar mükemmel durumda olan bir kitap, Harry Potter koleksiyonerlerinin tacında bir mücevher olarak değerlendirilebilir. Kitabın büyük bir kısmının Edinburgh'da yazıldığı göz önüne alındığında, Harry Potter tarihinin bu ilk ve önemli parçasının burada satılması oldukça yerinde."

Marsden, satışların ardından, "günümüz piyasasında modern ilk baskıların gücünü gösteren bu sonuçlardan oldukça memnun" olduğunu belirtti.

MÜZAYEDEDE SATILAN DİĞER ESERLER

Düzenlenen müzayedede satılan diğer yüksek değerli eşyalar arasında, James Bond serisinin ilk romanı olan Casino Royale'in içerisinde yazar Ian Fleming tarafından yazılmış bir not içeren bir kopyası da yer aldı.

İçeriğindeki not Fleming tarafından, o zamanlar The Sunday Times'da gece editörü olarak çalışan ve Bond'a benzer şekilde madalyalı bir subay olan Ion Smeaton Munro'ya yazılmıştır.

Kitaptaki notta şöyle yazıyor:

"I.S.M'e, gece nöbetlerini sadık bir şekilde tutarak bu olağanüstü eserin yazarını özgür kılan Ian Fleming'den, Nisan 1953."

Değeri 30 bin sterlin (1 milyon 244 bin TL) ile 50 bin sterlin (2 milyon 73 bin TL) arasında öngörülen eser, 38 bin 951 sterline (1 milyon 615 bin TL) satıldı.

Ayrıca, Winnie the Pooh’un yazarı AA Milne'nin When We Were Very Young adlı kitabının 1924 tarihli ilk baskısı da müzayede sırasında 15 bin 120 sterline (626 bin 970 TL) satıldı.

Cathy Marsden, "Ian Fleming ve JK Rowling gibi edebiyat devlerinin eserleri müzayedelerde çok popüler olmaya devam ediyor ve umarım bu kitaplar yeni evlerinde çok beğenilir ve değer görür" diye sözlerini bitirdi.