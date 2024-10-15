Harry Potter'ın yıldızı Emma Watson, Türkiye'ye geliyor
'Harry Potter' serisinde canlandırdığı 'Hermione Granger' karakteriyle yıldızı parlayan Emma Watson, Türkiye'ye geliyor
Başta 'Harry Potter' serisi olmak üzere 'Güzel ve Çirkin', 'Küçük Kadınlar' ve 'The Circle' gibi birçok yapımda yer alan İngiliz oyuncu Emma Watson, film görüşmeleri için Türkiye'ye geliyor. Ünlü oyuncunun iki gün boyunca İstanbul ve Ankara’da bulunacağı ve tarihi yerleri de gezeceği öğrenildi.
10 yaşından beri beyazperdede pek çok farklı karaktere hayat veren Emma Watson, 2019 yılında 'Küçük Kadınlar' filminden sonra oyunculuğa ara verdiğini açıklamıştı. 2022 yılında yönetmen koltuğuna oturduğu 'Prada Paradoxe' adlı kısa filmle hayranlarının karşısına çıkan Watson, oyunculuk yerine yönetmenlik ve farklı projelerle ilgilenmeye başlamıştı.
Watson, verdiği bir röportajda oyunculuktan uzaklaşma kararıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı:
"Oyunculuktan uzaklaştığım için çok memnunum. Çünkü daha önce sahip olduğumu düşünmediğim bir şekilde kendi sesime, yaratıcı alanıma ve egemenliğime sahip olduğumu hissediyorum."
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