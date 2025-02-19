Harvardlı uzman açıkladı: Tırnaklarınız gerçek yaşınızı gösteriyor olabilir

Yayınlanma: 19.02.2025 - 10:11

Güncelleme: 19.02.2025 - 10:11

Araştırmalara göre, tırnakların yavaş uzaması, vücudun yaşlanma hızının arttığını gösterebilir. Daha hızlı tırnak uzaması ise hücre yenilenmesinin daha güçlü olduğunu ve yaşlanmanın yavaş ilerlediğini işaret edebilir.

TIRNAKLARINIZ NE KADAR HIZLI UZUYOR?

Harvard Tıp Fakültesi’nden genetik profesörü Dr. David Sinclair, yaşlanma sürecinin vücutta nasıl ilerlediğini anlamak için basit ama etkili bir göstergeye dikkat çekti: tırnak büyüme hızı.

Dr. Sinclair, tırnak uzama hızının vücudun sağlıklı hücre üretme kapasitesini gösterdiğini belirtti. Eğer tırnaklarınız hızlı uzuyorsa ve sık sık kesmeniz gerekiyorsa, biyolojik yaşınız kronolojik yaşınıza göre daha genç olabilir.

TIRNAKLARIN UZAMA HIZI YAŞLILIĞI GÖSTERİYOR

1979 yılında yapılan bir araştırmaya göre, tırnak büyüme hızı her yıl yaklaşık %0,5 oranında yavaşlıyor. Bu durum, kan dolaşımının yaşla birlikte azalmasına ve tırnaklara giden besin miktarının düşmesine bağlanıyor.

Dr. Sinclair, yaşlanma sürecini takip etmek için tırnak uzama sıklığını gözlemlemenin önemli olduğunu belirtiyor:

“Her tırnak kesişimde, bir önceki kesimin ne kadar önce olduğunu düşünüyorum. Eğer tırnaklarım eskisi kadar hızlı uzamıyorsa, yaşlanma sürecimin hızlandığını anlayabiliyorum.” Tırnaklarınız hızlı uzuyorsa ve yaşıtlarınızdan daha sık kesmeniz gerekiyorsa, bu vücudunuzun ortalamadan daha yavaş yaşlandığı anlamına gelebilir.

YAŞLANMANIN BELİRTİLERİ

Yaşlanmada beslenme de önemli bir rol oynar çünkü besin eksiklikleri tırnak büyümesini yavaşlatabilir ve hormon seviyeleri de buna etki eder, bu nedenle tırnak büyümesi hamilelik ve ergenlik döneminde hızlanma eğilimindedir.