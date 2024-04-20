Hasan Can Kaya acil ameliyata alındı
Hasan Can Kaya arkadaşlarıyla futbol oynarken omzunun üzerine düştü. Omzunda kırık oluşan ünlü komedyen acil ameliyata alındı.
Konuşanlar programıyla son yılların en popüler komedyeni olan Hasan Can Kaya, dün sabah evinin bahçesinde arkadaşlarıyla futbol oynarken omzunun üzerine düştü.
Artan ağrıları üzerine hastaneye giden ünlü komedyenin omzunda kırıklar olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine Hasan Can Kaya beş saat süren acil bir ameliyata alındı. Komedyenin ameliyatının başarılı geçtiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Birkaç gün hastanede istirahat edecek olan ünlü komedyenin 24 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında yapacağı, biletleri haftalar öncesinden tükenen ABD turnesini ileri bir tarihe erteleyeceği duyuruldu.
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