Hasan Can Kaya acil ameliyata alınmıştı: Son durumunu açıkladı!

Yayınlanma: 21.04.2024 - 09:52

Güncelleme: 21.04.2024 - 09:52

YouTube'da yayın hayatına başlayan "Konuşanlar" programı ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile anlaşma sağlamasının ardından Exxen'de yoluna devam etme kararı aldı.

Konuşanlar programının her bölümüyle sosyal medyada gündem olmayı başaran ünlü komedyenden korkutan haber geldi. Hasan Can Kaya, dün sabah evinin bahçesinde arkadaşlarıyla futbol oynarken omzunun üzerine düştü. Artan ağrıları üzerine hastaneye giden ünlü komedyenin omzunda kırıklar olduğu tespit edildi.

AMELİYAT 5 SAAT SÜRDÜ!

Bunun üzerine Hasan Can Kaya beş saat süren acil bir ameliyata alındı. Komedyenin ameliyatının başarılı geçtiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Birkaç gün hastanede istirahat edecek olan ünlü komedyenin 24 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında yapacağı, biletleri haftalar öncesinden tükenen ABD turnesini ileri bir tarihe erteleyeceği duyuruldu.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Hasan Can Kaya sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Kaya sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada 'Dün sabah dengesiz bir düşme sonucu omuzumda kırıklar oluştu. Başarılı bir operasyon geçirdim. Şu an gayet iyiyim. Arayan soran herkese çok teşekkür ederim.' ifadelerini kullandı.



