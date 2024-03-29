Hasan Can Kaya'dan 'Hayranınızla sevgili olur musunuz?' sorusuna yanıt

Komedyen Hasan Can Kaya, gazetecilere iftar verdi, aynı zamanda da soruları yanıtlayan Kaya çarpıcı açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.03.2024 - 13:58
Hasan Can Kaya'dan 'Hayranınızla sevgili olur musunuz?' sorusuna yanıt
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Konuşanlar programıyla son yılların en popüler komedyeni olan Hasan Can Kaya magazin gazetecilerine iftar verdi.

"Çok yoğunsunuz, özel hayatınıza nasıl zaman ayırıyorsunuz?" sorusuna Hasan Can Kaya, "Bir formül buluyorum. Özel hayatımı sizden kaçarak yaşamaya çalışıyorum. Bir gizemi olmalı. Şaka bir yana kaçmıyorum, bekar adamım. Çok saçma bir cevap verdim" dedi.

Komedyen, "Hayranınızla birlikte olur musunuz?" sorusuna ise "Aşık olmak birine hayranlığı da içerir. Karşılıklı bir etkileşim varsa birbirinize hayransınızdır zaten. Hayranımla birlikte olurum. Ben de onun hayranı olurum" şeklinde cevap verdi.


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