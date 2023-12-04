20 Milyon TL'lik aracıyla gündem olan Hasan Can Kaya rahatsız oldu

Yayınlanma: 04.12.2023 - 11:11

Güncelleme: 04.12.2023 - 11:11

Konuşanlar programı ile yıldızı parlayan ve son zamanlarda Çok Aşk filmi ile adından söz ettiren Hasan Can Kaya, geçtiğimiz günlerde lüks aracı ile göz doldurmuştu. Ünlü oyuncu ve sunucu, arabası ile ilgili çıkan haberlerden 'rahatsız olduğunu' böyle anlattı.

Kaya, en son Büşra Pekin ile başrollerini paylaştığı "Çok Aşk" filmi ile gündeme gelmişti. Aralarında aşk var mı yok mu derken herkesi meraklandırmış, en son ikisi de açıklama yaparak sadece arkadaş olduklarını doğrulamıştı.



Geçtiğimiz aylarda fiyatının 20 milyon TL olduğu iddia edilen aracıyla manşetleri süsleyen ünlü sunucu, bu haberlerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. 'Biz Bize' programına konuk olan Hasan Can Kaya, programda samimi açıklamalarda bulundu.

"Ünlü olayım diye bir çabam olmadı hiç. İş konuşur her zaman" diyen Kaya, "Yalnız bir adama dönüştüm ama yalnızlık çekmiyorum" şeklinde konuştu. Kaya, 20 milyon TL'lik aracıyla manşet olduğu haberler için "Lüks bir arabayla haber oldum rahatsız oldum. Mahremiyeti seven biriyim" açıklamasında bulundu.