20 Milyon TL'lik aracıyla gündem olan Hasan Can Kaya rahatsız oldu
"Konuşanlar" ile ünü yakalayan Hasan Can Kaya, programı ile kısa zamanda sevilen sunucular arasına adını yazdırmıştı. yeni lüks aracıyla gündeme gelen Kaya rahatsızlığını dile getirdi.
Konuşanlar programı ile yıldızı parlayan ve son zamanlarda Çok Aşk filmi ile adından söz ettiren Hasan Can Kaya, geçtiğimiz günlerde lüks aracı ile göz doldurmuştu. Ünlü oyuncu ve sunucu, arabası ile ilgili çıkan haberlerden 'rahatsız olduğunu' böyle anlattı.
Kaya, en son Büşra
Pekin ile başrollerini paylaştığı "Çok Aşk" filmi
ile gündeme gelmişti.
Aralarında aşk
var mı yok mu derken herkesi meraklandırmış, en son ikisi de
açıklama yaparak sadece arkadaş olduklarını doğrulamıştı.
Geçtiğimiz aylarda fiyatının 20 milyon TL olduğu iddia edilen aracıyla manşetleri süsleyen ünlü sunucu, bu haberlerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. 'Biz Bize' programına konuk olan Hasan Can Kaya, programda samimi açıklamalarda bulundu.
"Ünlü olayım diye bir çabam olmadı hiç. İş konuşur her zaman" diyen Kaya, "Yalnız bir adama dönüştüm ama yalnızlık çekmiyorum" şeklinde konuştu. Kaya, 20 milyon TL'lik aracıyla manşet olduğu haberler için "Lüks bir arabayla haber oldum rahatsız oldum. Mahremiyeti seven biriyim" açıklamasında bulundu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Marmara Denizi'nde korkutan deprem!
- İşte 1 milyon TL'nin aylık getirisi
- Demirtaş'tan 'acı' değerlendirme
- Kabataş gelini neden boşandı?
- İlk adayını ilan etti
- Erdoğan'la Herzog aynı karede...
- Cem Davran'ın 'Cumhuriyet' konuşması gündem oldu
- Hafızayı uçuşa geçiren baharat... 1 kaşık bile yeterli
- Anlaşma iddiasına jet yanıt
- Balyalı, iddiaları verilerle yalanlandı!