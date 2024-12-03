Ekim ayında hasat edilmişlerdi! 60 bin ton mahsul kar altında kaldı....

Yayınlanma: 03.12.2024 - 16:13

Güncelleme: 03.12.2024 - 16:13

Şeker pancarı üretiminde sayılı iller arasında yer alan Sivas'ta 60 bin ton sökülmüş vaziyetteki ürün iki aydır arazide bekliyor. Üretici, ekim ayında başlayan hasat sırasında yetkililerden gelen talimatlara uygun hareket ettiklerini ancak aradan geçen 1.5 aylık sürede pancarlarının tarlada bekletildiğini ifade etti. Pancarların kar altında kalarak kilo kaybı yaşadığını belirten üretici, mahsullerinin daha fazla zarar görmemesi için bir an önce sevkiyatların başlatılmasını talep etti.

'VERİM KAYBI OLACAK'

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, “Şeker pancarı üretiminde sayılı iller arasında bulunan kentte bir milyon tonun üzerinde şeker pancarı üretiliyor, yaklaşık 5 fabrikayı besliyor. Yaklaşık 60 bin ton sökülmüş vaziyetteki şeker pancarı iki aydır arazide bekliyor. Aşırı soğuklar ve karın yağması nedeniyle bunların sevkiyatı yapılamadı. Malatya Türk Şeker'in hesabını yapması gerekmiyor muydu? Çiftçilerimiz büyük sıkıntı yaşamakta. Bu durumun hem ülke hem de Sivas ekonomisine büyük bir zararı var. 60 bin ton şeker pancarının sevkiyatı yapılmadı. Şeker fabrikamızın da olmamasından dolayı da çiftçilerimiz iliklerine kadar bu acıyı hissediyor. Çiftçimize yazık değil mi? Şeker pancarı bekleyince verim kaybı olacak” diye konuştu.