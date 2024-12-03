Sarıgöl Ovası'nda hasat kışın da sürecek! Kilosu 50 TL'den satılıyor...
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm hasadı sonbaharın son gününde de hız kesmeden devam ediyor.
Sarıgöl Ovası'nı saran sarı yapraklar arasında kesimi yapılan dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultani Üzümün yanı sıra sofraların lezzeti haline gelen pembe renkli ve oldukça dayanıklı bir çeşit olan Crimson üzümünde de hasat devam ediyor. Lezzeti ve dayanıklılığı ile aranan üzümlerden biri olan Crimson cinsi üzüm, üreticisinin de yüzünü güldürüyor.
Dokuz tür üzümün yetiştirildiği Sarıgöl ilçesinde kesimler aralıksız devam ederken dayanıklılığı ile ünlü Crimson üzümü pazarda kilosu 50 TL'den satılıyor.
Sarıgöllü üzüm üreticisi Serhat Akkaya, "Sarıgöl Ovasında sararan bağ yaprakları ile birlikte üzüm kesimi devam ederken piyasanın en dayanıklı üzümü Crimson üzümü bir başka oluyor. Pazar piyasası oldukça güzel." diyerek, ürünün yüz güldürdüğünü söyledi.
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