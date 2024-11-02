Hastalığı yendi, okula döndü: Kanseri yenen arkadaşlarını böyle karşıladılar! İşte duygu dolu anlar...

Kanseri yenen küçük çocuğun, okulda arkadaşları tarafından balonlarla karşılandığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Hastalığı yendi, okula döndü: Kanseri yenen arkadaşlarını böyle karşıladılar! İşte duygu dolu anlar...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.11.2024 - 11:25

Gördüğü tedavi ardından kanseri yenen ve okula dönen küçük çocuğun okulda öğretmenleri ve arkadaşları ile karşılandığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Koridora adımını attığı anda alkış sesleri duyulurken küçük çocuğun ve annesinin duygu dolu anları görüntülere yansıdı. Etraftaki çocukluk çağı kanserleri farkındalık rengi olan sarı balonlar dikkat çekti.


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