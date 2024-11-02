Hastalığı yendi, okula döndü: Kanseri yenen arkadaşlarını böyle karşıladılar! İşte duygu dolu anlar...
Kanseri yenen küçük çocuğun, okulda arkadaşları tarafından balonlarla karşılandığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
Gördüğü tedavi ardından kanseri yenen ve okula dönen küçük çocuğun okulda öğretmenleri ve arkadaşları ile karşılandığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
Koridora adımını attığı anda alkış sesleri duyulurken küçük çocuğun ve annesinin duygu dolu anları görüntülere yansıdı. Etraftaki çocukluk çağı kanserleri farkındalık rengi olan sarı balonlar dikkat çekti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kurtulmuş’tan 'Erdoğan ve adaylık' açıklaması
- Ünlü çikolata markası da artık kara listede
- Ünlü oyuncu gözaltında: Marketten 'zeytinyağı' çaldı
- Kayıp 6 yaşındaki Şirin'den acı haber
- Erdoğan'dan Özel ve İmamoğlu'na tazminat davası
- 'Sanki mağdur olan Esenyurt değilmiş gibi...'
- Tek kalemde milyarlık vergi borçları silinenler nerede?
- Erdoğan'a ve Yerlikaya'ya çok sert yanıt!
- 19 yaşındaki gence uyuşturucu çetesi mi kıydı?
- Halk TV'den ayrılan Şirin Payzın'ın yeni adresi netleşti