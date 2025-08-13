Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hastalıklara karşı doğal savunma: Bağışıklığı güçlendiren 10 besin
Soğuk havalarda vücudun direncini artırmak ve hastalıklardan korunmak için doğal besinler büyük önem taşıyor. İşte, bağışıklığı güçlendiren 10 besin…

Özellikle soğuk hava ve mevsimsel değişiklikler nedeniyle bağışıklık sistemimizi zorlayan dönemlerden biridir. Bu süreçte vücudumuzu güçlü tutmak için doğru beslenme büyük önem taşıyor. Antioksidanlar, vitaminler ve mineraller açısından zengin besinler, hastalıklara karşı doğal bir savunma mekanizması oluşturuyor.  İşte, bağışıklığı güçlendiren 10  besin…

NAR


Antioksidan deposu olan nar, bağışıklık sistemini güçlendirirken kalp sağlığını da destekliyor. Kış aylarında taze tüketebilir veya salatalara ekleyebilirsiniz.

PORTAKAL VE DİĞER NARENCİYE MEYVELERİ


C vitamini açısından zengin olan portakal, mandalina ve greyfurt, hastalıklara karşı vücudun savunmasını artırıyor. Sabah kahvaltılarında veya ara öğünlerde ideal bir seçenek.

SARIMSAK


Doğal antibiyotik olarak bilinen sarımsak, enfeksiyonlara karşı vücudu koruyor ve bağışıklığı güçlendiriyor. Yemeklerde ve çorbalarda kullanabilirsiniz.

ZENCEFİL


Anti-inflamatuar etkisi olan zencefil, soğuk algınlığı semptomlarını hafifletmeye yardımcı oluyor. Çay olarak tüketmek en pratik yöntem.

BROKOLİ


Vitamin ve mineral açısından zengin brokoli, bağışıklık sistemini güçlendiren süper bir sebze. Haşlayarak, buharda veya çorbalarda kullanılabilir.

YOĞURT VE KEFİR


Probiyotik içeriğiyle sindirim sistemini destekleyen yoğurt ve kefir, bağışıklığı doğrudan etkileyen bağırsak florasını koruyor.

BADEM


E vitamini açısından zengin badem, vücudu serbest radikallere karşı korur ve bağışıklığı artırır. Ara öğünlerde veya salatalarda tüketebilirsiniz.

ISPANAK


Demir ve C vitamini içeren ıspanak, bağışıklığı güçlendiren besinlerden biri. Kış çorbalarına veya salatalara eklenebilir.

BAL


Doğal bir antioksidan olan bal, boğazı yumuşatır ve enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. Ilık çay veya yoğurtla birlikte tüketilebilir.

YEŞİL ÇAY


Antioksidan ve polifenol açısından zengin yeşil çay, kış aylarında hem bağışıklığı destekler hem de vücuda enerji verir.

