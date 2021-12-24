Şahan Gökbakar'dan, öğrencisine şiddet uygulayan öğretmene sert tepki
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Aksaray'da bir öğretmenin 10. sınıfta okuyan öğrencisine şiddet uyguladığı görüntülere isyan etti. Twitter'dan bir paylaşım yapan Gökbakar, "Sana 'öğretmen' demek yanlış olur. Zira öğretmek için önce bilmek gerekir. Ama sen daha nasıl insan olunacağını bilmiyorsun" ifadeleriyle tepki gösterdi.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan
ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, Aksaray'da bir öğretmenin 11 yaşındaki öğrencisine
uyguladığı şiddete sert tepki gösterdi.
"İNSAN OLMAYI ÖĞRENEMEMİŞSİN”
Gökbakar Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "10 yaşında
bir çocuğu sınıftan çıkarıp, evire çevire döven aşağılık zavallı! Sana
'öğretmen' demek yanlış olur. Zira öğretmek için önce bilmek gerekir. Ama sen
daha nasıl insan olunacağını bilmiyorsun. Allah evlatlarımızı korusun, hep
iyilerle karşılaştırsın" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Aksaray'daki bir ortaokulda matematik öğretmeni Ali Rıza Y.,
koridora çıkardığı öğrencisi T.K.'ya tokat ve yumruk atıp şiddet uyguladı,
boğazını sıktı. Güvenlik kamerasındaki görüntülerin ortaya çıkmasının ardından
olay, sosyal medyada büyük tepki çekti.
Olay sonrasında açığa alınan öğretmen hakkında adli soruşturma başlatıldı.
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