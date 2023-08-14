Hastaneden taburcu edilen Ufuk Özkan setlere döndü... İşte ilk kareler

Yayınlanma: 14.08.2023 - 14:35

Güncelleme: 14.08.2023 - 14:35

Geniş Aile dizisinde canlandırdığı 'Cevahir' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, bir süre önce karaciğer yetmezliğiyle mücadele ettiğini ve organ nakli olması gerektiğini açıklamıştı.

Tedavisi olumlu seyreden Özkan “Organ nakline gerek kalmadı ilaçlarla devam… En kısa zamanda sahalara döneceğim, gülmeye güldürmeye devam…” açıklamasını yapmıştı.

SETLERE DÖNDÜ

Zor günleri atlatan Ufuk Özkan'dan yeni bir paylaşım geldi. TRT1’de yayınlanan "Benim Güzel Ailem" dizisinin kadrosuna katılan ünlü oyuncu, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafın altına “Hokus pokus, sürpriz” notunu düştü.

“SEFALAR GETİRDİN”

Erdal Özyağcılar da Ufuk Özkan ile çekildiği fotoğrafı “Ufukcuğum hoşgeldin. Sefalar getirdin” notuyla paylaştı.