Hastaneden taburcu edilen Ufuk Özkan setlere döndü... İşte ilk kareler
Bir süre önce karaciğer yetmezliği ile mücadele ettiğini duyuran ünlü oyuncu Ufuk Özkan, geçen günlerde tedavi olduğu hastaneden taburcu edildiğini duyurmuştu. Özkan, 'Benim Güzel Ailem' dizisi ile tekrar setlere döndü. Ünlü oyuncu, setten ilk kareyi takipçileriyle paylaştı.
Geniş Aile dizisinde canlandırdığı 'Cevahir' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, bir süre önce karaciğer yetmezliğiyle mücadele ettiğini ve organ nakli olması gerektiğini açıklamıştı.
Tedavisi olumlu seyreden Özkan “Organ nakline gerek kalmadı ilaçlarla devam… En kısa zamanda sahalara döneceğim, gülmeye güldürmeye devam…” açıklamasını yapmıştı.
SETLERE DÖNDÜ
Zor günleri atlatan Ufuk Özkan'dan yeni bir paylaşım geldi. TRT1’de yayınlanan "Benim Güzel Ailem" dizisinin kadrosuna katılan ünlü oyuncu, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafın altına “Hokus pokus, sürpriz” notunu düştü.
“SEFALAR GETİRDİN”
Erdal Özyağcılar da Ufuk Özkan ile çekildiği fotoğrafı “Ufukcuğum hoşgeldin. Sefalar getirdin” notuyla paylaştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da ibre kime döndü?
- Barış Pehlivan neden cezaevine giriyor?
- Alman hükümeti araya girdi
- Hayalet AVM'de bir gün...
- Ukrayna'dan yaralanan askerler için 'ReSex' projesi
- Ümit Kocasakal'dan 'ihraç' iddiası
- Soruşturma açılan isim özel kalem müdürü oldu
- Fenerbahçe'den Crespo kararı!
- Dün göreve getirilmişti: İYİ Partili isimden acı haber
- Sağanak ve fırtına geliyor!