Taburcu edilmişti... Ufuk Özkan ekranlara geri dönüyor

Yayınlanma: 13.08.2023 - 12:38

Güncelleme: 13.08.2023 - 12:38

Geniş Aile dizisinde canlandırdığı 'Cevahir' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, bir süre önce karaciğer yetmezliğiyle mücadele ettiğini ve organ nakli olması gerektiğini açıklamıştı.

Ardından hastanede tedavi görmeye başlayan Özkan güzel haberi duyurarak organ nakline ihtiyacı kalmadığını ve taburcu edildiğini duyurmuştu.



EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ufuk Özkan ekranlara geri dönecek. Özkan, 'Benim Güzel Ailem' adlı dizide, ailenin dayısı Adnan Gözüaçık rolüne hayat verecek.

Oyuncu, cast direktörlüğünü Yelda Gürkan‘ın yaptığı dizinin 8'inci bölümünde kadroya dahil olacak.