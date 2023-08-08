Taburcu edilmişti... Oyuncu Ufuk Özkan'dan bir güzel haber daha: Yeni projesi belli oldu!

Yayınlanma: 08.08.2023 - 11:06

Güncelleme: 08.08.2023 - 11:06

Geniş Aile dizisinde canlandırdığı 'Cevahir' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, bir süre önce karaciğer yetmezliğiyle mücadele ettiğini ve organ nakli olması gerektiğini açıklamıştı. Ardından hastanede tedavi görmeye başlayan Özkan güzel haberi duyurarak organ nakline ihtiyacı kalmadığını ve taburcu edildiğini duyurmuştu.

EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR

Ünlü oyuncudan bir güzel haber daha geldi. Sabah'ın haberine Özkan yaptığı açıklamada, "15-20 gün içinde tekrar çalışmaya başlayacağım. 'Bahtsız Bahtiyar' isimli çok güzel bir film projesinde yer alacağım" dedi.

"SAĞLIK EN BÜYÜK SERVET"

Özkan şunları söyledi:

"15-20 gün içinde tekrar çalışmaya başlayacağım. 'Bahtsız Bahtiyar' isimli çok güzel bir film projesinde yer alacağım. Yönetmenliğini İhsan Taş'ın yaptığı projede 'Bahtiyar' rolünü canlandıracağım. Sağlık bu hayattaki en büyük servet. Sağlığıma kavuşup, yeniden işime dört elle sarılacağım için de çok mutluyum."