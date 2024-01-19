Manken Tuğba Özay'ın 'Alper Gezeravcı' yorumu gündem oldu: '55 milyon dolara turistik gezi'

Yayınlanma: 19.01.2024 - 21:41

Güncelleme: 19.01.2024 - 21:42

Manken Tuğba Özay, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu AX-3 misyonunun uzay yolculuğuna "Turistik gezi" yorumunu yaptı. Özay'ın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı taşıyan uzay mekiğinin roketi başarılı bir şekilde fırlatıldı. Böylelikle Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu başladı.

Son olarak manken Tuğba Özay'dan dikkat çeken bir yorum geldi.

"55 MİLYON DOLARA TURİSTİK GEZİ"

Oğuzhan Uğur'un Alper Gezeravcı'yla ilgili paylaşımına yorum yapan Tuğba Özay Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu turistik gezi olarak yorumladı.

"55 milyon dolara turistik gezi yapan uzay aracına binip giderek, araştırmalar yapmak! Bari sen yapma Oğuzhan" ifadelerini kullanan Özay'a bazı kullanıcılardan eleştiri bazı kullanıcılardan ise destek geldi.