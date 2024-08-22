Yol kenarındaki çöpleri gören eski manken Tuğba Özay çıldırdı!

Eski manken Tuğba Özay, sosyal medyada bir paylaşımda bulundu. Bafa Gölü'nün girişinde karşılaştığı büyük miktarda çöp karşısında Özay, bu durumu sert bir dille eleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.08.2024 - 19:09
Yol kenarındaki çöpleri gören eski manken Tuğba Özay çıldırdı!
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Eski manken Tuğba Özay, Bodrum’dan İzmir’e giderken karşılaştığı çevre kirliliğine sert bir şekilde tepki gösterdi. Özay, Instagram hesabında Bafa Gölü’nün girişindeki çöpleri gösterdiği video ile öfkesini dile getirdi.

Özay, videoda “Bafa Gölü’nün girişindeyim ve size korkunç bir manzara göstereceğim. Ben artık bu ülkede yaşamaktan yoruldum. Bu kadar iğrenç zihniyetli, pislik insanlarla aynı falan falan değiliz. Yolda çöpler ve burada bir de domuz ölmüş. Allah’ım bu nasıl korkunçluk!” diye konuştu.

Özay, çevre kirliliğine tepki gösterirken, “Siz vatan hainisiniz. Bu nedir, bu nasıl bir zihniyettir? Siz bu doğaya nasıl kıyarsınız? Lan burası anayol, burası çöp, moloz dökme yeri mi?” dedi. Ayrıca, yerel yönetimleri de eleştirdi: “Ben artık gerçekten dayanamıyorum. Sizler yüzünden bizim gibi duyarlı insanlar hasta oluyor. Allah biz belanızı versin. Ben sizi küfürsüz nasıl anlatayım? Ben nasıl sinirlenmeyeyim, nasıl bağırmayayım? Sizler nasıl insanlarsınız. Vatan sevgisi, yurttaşlık bilinci diye bir şey var. Nasıl yaparsınız, nasıl kıyarsınız? Aklım almıyor. Buna nasıl izin verilir, bu yolları görmüyor musunuz? Hadi insanlar, vatandaşlar berbat bunu anladım. Ya yönetimler de mi görmüyor bu yolları? Bunlar doğaya ve ülkeye zarar. Bizim gibi duyarlı insanları hasta ettiniz, hasta olasınız” ifadelerini kullandı.


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