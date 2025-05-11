Hastaneye kaldırılmıştı: Şimal'den ilk paylaşım!
Beyin tümörü ameliyatının ardından sağlığına kavuştuğunu açıklayan şarkıcı Şimal, geçirdiği nöbet sonrası yoğun bakıma kaldırıldı. Ünlü isim, ışın tedavisine başladığını duyurdu.
2021 yılında meme kanseri teşhisi konulan ve zorlu bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan ünlü şarkıcı Şimal, geçtiğimiz yıl beyninde tümör olduğunu öğrenmiş ve 8 saatlik bir beyin ameliyatı geçirmişti.
Kısa bir süre önce iyileştiğini duyuran Şimal, yeniden sağlığına kavuştuğunu açıklamıştı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Ancak birkaç gün önce, Şimal'in hastaneye kaldırıldığı haberleri sevenlerini endişelendirdi. Şimal'in son durumu hakkında nişanlısı Necati Arıcı açıklama yaparak, "Şimal ciddi bir nöbet geçirdi. Şu anda sebebi araştırılıyor" şeklinde bilgi verdi.
"ZOR DÖNEMLERDEN GEÇİYORUZ"
Bir süre sonra Şimal, sağlık durumu hakkında yeni bir paylaşımda bulundu. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Şimal, "Anca kendime geldim arkadaşlar, arayan soran herkesten Allah razı olsun. Nöbet geçirdim, yoğun bakıma kaldırıldım. Işın tedavisine başladık belimden. Anlayacağınız zor dönemlerden geçiyoruz. Yine dualarınızı eksik etmeyiniz" ifadelerini kullandı.
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