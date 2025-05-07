İyileştiğini açıklamıştı: Şarkıcı Şimal'den korkutan haber
Geçirdiği beyin ameliyatı sonrası sağlığına kavuştuğunu açıklayan şarkıcı Şimal, pazar günü fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan ünlü isim, ciddi bir nöbet geçirdi.
2021 yılında meme kanseri teşhisi konulan ve zorlu bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan şarkıcı Şimal, geçtiğimiz yıl rutin kontroller sırasında beyninde tümör olduğunu öğrenmişti. Geçirdiği 8 saatlik beyin ameliyatının ardından iyileşme sürecine giren sanatçı, kısa bir süre önce sağlığına kavuştuğunu duyurarak sevenlerine müjde vermişti.
Sağlık durumunun iyiye gitmesiyle birlikte sosyal medyada sık sık neşeli paylaşımlar yapan Şimal, geçtiğimiz haftalarda güzel havanın tadını çıkardığı anları takipçileriyle paylaşmıştı. Ancak son gelen haberler sevenlerini endişelendirdi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Pazar günü aniden fenalaşan Şimal, apar topar hastaneye kaldırıldı. Bir süre yoğun bakımda tedavi altına alınan ünlü şarkıcının sağlık durumunun iyiye gitmesiyle normal servise alındığı öğrenildi.
CİDDİ BİR NÖBET GEÇİRDİ
Şimal’in sağlık durumu hakkında bilgi veren nişanlısı Necati Arıcı, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına yaptığı açıklamada, “Şimal ciddi bir nöbet geçirdi. Şu anda sebebi araştırılıyor” ifadelerini kullandı.
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