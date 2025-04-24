Şarkıcı Şimal kanseri yendiğini duyurmuştu: Son halini paylaştı

Yayınlanma: 24.04.2025 - 13:42

Güncelleme: 24.04.2025 - 13:42

2022 yılında yakalandığı meme kanserini uzun bir tedavi sürecinin ardından atlatan şarkıcı Şimal, geçtiğimiz ocak ayında rutin kontroller sırasında beyninde tümör olduğunu öğrenmişti. Hastaneye yatırılan ve 8 saat süren zorlu bir ameliyat geçiren Şimal’in hastalığının beyin zarına metastaz yaptığı açıklanmıştı.

MÜJDELİ HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Tedavi süreci boyunca sık sık sosyal medya üzerinden hayranlarıyla duygularını paylaşan Şimal, geçtiğimiz haftalarda sağlığına kavuştuğunu açıklamıştı. Pet tarama sonucunu takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, “Müjdemi isterim. Pet sonucum çıktı, tüm vücudum tertemiz. Bugünkü gözyaşlarım mutluluktan, çok şükür. Dualarımız kabul oldu. Bana güzel enerjilerini ve dualarını yollayan herkese bir kez daha teşekkür ederim” sözleriyle sevincini ifade etmişti.

“BU GÜZEL HAVAYI KAÇIRAMAZDIM”

Sahnelere dönmek için gün sayan Şimal, son halini de takipçileriyle paylaştı. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Bu güzel havayı kaçıramazdım. Maşallah demeyi unutmayın olur mu?” notunu düşen Şimal, nazar boncuğu emojisi eklemeyi de ihmal etmedi.