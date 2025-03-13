Kanseri yenen Şimal'den duygusal paylaşım!

Yayınlanma: 13.03.2025 - 09:44

Güncelleme: 13.03.2025 - 09:44

Şarkıcı Şimal, 2021 yılında yakalandığı meme kanserini uzun bir tedavi sürecinin ardından yenerek sağlığına kavuşmuştu. Ancak rutin kontroller sırasında beyninde bir tümör tespit edilmesi üzerine yeniden zorlu bir süreç geçirdi.

Geçirdiği 8 saatlik beyin ameliyatının ardından tedavisini tamamlayan Şimal, sağlığına kavuştu. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı, yaşadığı süreci takipçileriyle paylaştı.



"BUNLARI YAZARKEN BOĞAZIM DÜĞÜMLENİYOR"

Uzun bir aranın ardından ilk kez spor yaptığını belirten Şimal, “Bugün çiçek açtım ben. Neden mi? Beni yakından takip edenler iyi bilir, sporsuz asla yapamam. Hocalarımın izniyle bugün ilk pilates dersimi yaptım” dedi.

Geçirdiği zorlu süreci anlatan Şimal, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Hareketleri yapabilme gücünü kendimde hissettiğim an o kadar duygulanıyorum ki... Son beyin ameliyatımdan sonra beyin zarına metastaz yapmış tümör, ışın tedavileri, ilaçlar, baş dönmeleri, mide bulantıları, kortizonlar, kas erimeleri… Onca şeye rağmen mucizeleri yaşıyorum adeta. Şükürler olsun bugünüme. Bunları yazarken bile boğazım düğümleniyor."

Şimal, paylaşımının sonunda takipçilerine seslenerek, “Gözlerinizin gördüğüne, ellerinizin ve ayaklarınızın tuttuğuna, kulaklarınızın duyabildiğine her zaman şükredin. Sizleri seviyorum” ifadelerini kullandı.