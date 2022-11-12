Hastaneye kaldırılmıştı: Türker İnanoğlu'ndan 'sağlık durumu' açıklaması
Film yönetmeni, yapımcı, senaryo yazarı ve iş insanı Türker İnanoğlu, geçen cumartesi günü evinde düşüp kalça kemiğini kırmıştı. Yeşilçam'ın efsane filmlerine imza atan ünlü yapımcı İnanoğlu, sağlık durumu hakkında konuştu.
Türk sinemasının 'Bay Sinema'sı Türker İnanoğlu, kalça kırığı nedeniyle geçen hafta hastaneye kaldırılmıştı.
Daha önce bel fıtığı ameliyatı olan İnanoğlu'nun evde düşmesi sonucu kalçasında kırık oluşmuştu. 87 yaşındaki Türker İnanoğlu 2019'da akciğerlerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle kan hastalığı tedavisi görüyordu.
SAĞLIK DURUMU HAKKINDA KONUŞTU
Evinde geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırılan Yeşilçam'ın ünlü yapımcısı İnanoğlu, son olarak 'yoğun bakım' iddialarına yanıt verdi.
Sabah'ın haberine göre; usta isim "Evde televizyon izlerken kumanda aletine uzandım. O sırada koltuktan düşüp kalça kemiğimi kırdım" diye konuştu.
87 yaşındaki sanatçının özel bir hastanedeki tedavisi sürüyor.
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