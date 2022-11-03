Ajda Pekkan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Sabaha karşı evinde düşmesi sonucunda kalça kemiğinde oluşan çatlak nedeniyle dün ameliyata alınan süperstar Ajda Pekkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
03 Kasım 2022 Perşembe, 08:47
Ajda Pekkan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
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Dün sabaha karşı evinde düşmesi sonucunda kalça kemiğinde oluşan çatlak nedeniyle ameliyata alındığını Ajda Pekkan'ın son durumuyla ilgili açıklama menajerinden geldi.

76 yaşındaki sanatçının ameliyat olacağını menajeri Oğuz Arınmış, Pekkan'ın sosyal medya hesabından duyurmuştu. 

Habertürk'te yer alan habere göre Pekkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Arınmış, "Ameliyat başarılı geçti, hiçbir sorunu yok, gayet iyi ve bu geceyi hastanede geçirecek" dedi.

Tansiyon düşmesi sebebiyle kaza geçiren Pekkan'ın akşam saat 18.00 sularında ameliyattan çıktığı belirtildi.


Ajda Pekkan ameliyat sağlık durumu

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