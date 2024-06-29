Hastaneye kaldırılmıştı... Yeşilçam'ın usta ismi İzzet Günay'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama!
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yürüyüş sırasında düşerek yaralanan usta oyuncu İzzet Günay (90) hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Bodrum'da Koyunbaba Mahallesi'ndeki bir sitede yaşamını sürdüren Yeşilçam'ın usta ismi İzzet Günay, sahilde yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü.
İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Günay'ın bacak ve el bileğinin zedelendiği tespit edildi.
Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Günay'ın evinde dinlendiği, sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.
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